Atrapado en los 70’s

Por lo general, cuando voy conduciendo de madrugada, me gusta ir disfrutando la soledad; a veces platicando conmigo mismo en voz alta, a veces cantando y otras veces componiendo mis propias canciones a grito abierto.

En una ocasión inusual, por pura inercia y curiosidad, empecé a hacer un recorrido por el cuadrante de la radio noctámbula, para hacer menos aburrido el trayecto cotidiano de veinte minutos, pues ya había hablado bastante conmigo mismo y ya me había dicho todo lo que tenía que decirme.

Para sorpresa mía, dentro de toda la decadencia musical que nos ha venido invadiendo y contaminando, encontré cinco opciones radiofónicas para guardarlas en la memoria del estéreo y tenerlas ahí registradas para esas noches de flojera intelectual.

Cinco frecuencias para mi trayecto cotidiano donde escuché que se está transmitiendo desde soft rock, classic rock, pop en inglés, música disco de los setenta hasta techno de los noventa y rock alternativo; ¡Muy bien! ¡Excelente!

No obstante, aquí me pondré exigente. Para redondear una buena programación musical nocturna, hace falta cierta continuidad y secuencia para no ser como una rocola brincando de un género a otro sin puentes o intermedios que los conecten; o lo que puede llamarse continuidad musical; porque pareciera, y así es, que a falta de anunciantes, simplemente ponen en reproducción aleatoria y eso se convierte en una propuesta de revoltura musical que no atrapa al auditorio noctámbulo, y menos ahora con tantas opciones disponibles.

Yo sé que las estaciones de radio buscan la forma de ganar radioescuchas y es notorio que en el horario nocturno baja la cantidad de anunciantes, pero no se ha probado desde hace muchos años o décadas hacer una programación nocturna en vivo en la radio lagunera, donde el público interactúe y se deleite con la música de nostalgia y me refiero a audiencias que escuchábamos estaciones como: “La Pantera”, “Radio Éxitos”, “Radio Mayrán” o “La divertida”, las cuales contaban con un locutor en vivo.

La Comarca Lagunera ha crecido y junto con ella las personas de 50, 60 o más años que cada vez somos más y nos quedamos atrapados en los setenta y salimos, hacemos trayectos nocturnos, trabajamos o simplemente nos quedamos a escuchar la radio en la noche y deseamos una radio que nos evoque recuerdos, nostalgia, sentimiento, ya sea manejando, trabajando o descansando.

Si ya se transmite música setentera y ochentera en horarios nocturnos, valdría bien la pena hacer una buena programación y probar que si hay un público nuevo, ávido de escuchar con nostalgia los recuerdos musicales que evoquen tiempos pasados, donde se hacía música de calidad, la cual sigue vigente.

Amigos setenteros, seguimos vivitos y coleando y requerimos una radio que nos dé esa opción. En la Comarca hay gente de oído exigente que lo apreciaría mucho.

¡Nos leemos a la próxima!

Contacto: [email protected]