Atrapado en los 70’s

En el mundo de la música y en la vida, cuando alguien se lo propone, lo logra, incluso teniendo alguna discapacidad. La vocación y la pasión por la música superan cualquier obstáculo.

Ludwig van Beethoven empezó a tener problemas de audición cuando presentó en Viena su primera gran sinfonía a sus 29 años en 1800, no podía escuchar los sonidos agudos y con el paso de los años terminó completamente sordo, pero esto no le impidió seguir componiendo grandes obras que “escuchaba” en su mente, a pesar de su discapacidad, siendo uno de los más grandes compositores de la historia universal.

Nada puede detener a alguien cuando este se propone cumplir su misión en la vida, y ejemplos como este hay muchos:

José Feliciano nació ciego. Su meta era aprender a tocar guitarra. Empezó a aprender batería y acordeón y a pesar de todo se convirtió en un gran cantante, guitarrista y compositor, venciendo todas las adversidades.

Ray Charles, el padre del soul, enfermó a los cinco años de algo que le deterioró la vista hasta perderla por completo a los siete.

Stevie Wonder nació ciego por problemas de parto prematuro y desde niño su pasión fue la música, aprendiendo a tocar varios instrumentos como batería, piano, bajo, armónica hasta convertiste en gran artista motown con ventas récord, miembro del salón de la fama de compositores y ganador de 24 premios Grammy.

Paul Stanley, guitarrista del grupo de rock neoyorquino Kiss, nació con microtia, por lo que no desarrolló sus orejas y tiene que usar un aparato para poder escuchar.

Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath perdió parte de sus dedos de la mano derecha en la fábrica donde trabajaba en su juventud, por lo que para seguir tocando la guitarra que era su pasión, se hizo fabricar unas prótesis y aflojó las cuerdas de su guitarra dando como resultado unos riffs que dieron nacimiento al heavy metal, por lo que es considerado el padre de este género musical.

Rick Allen, baterista de Def Leppard, tuvo un accidente de carretera al rebasar a otro auto cuando salió disparado afuera, perdiendo su brazo izquierdo lo cual para muchos significaría no solo dejar de tocar sino casi la invalidez, pero le reconstruyeron el brazo y se le infectó por lo que tuvo que volver a ser amputado, para que Allen, con ese gran espíritu de seguir adelante y gracias a una gira donde el grupo donó su parte para construir una batería que pudiera ser tocada con una mano y ambas piernas sin perder la forma, siguiera tocando y grabando a pesar de su limitación física.

Roberto Carlos, el gran cantante y compositor brasileño con más de 150 millones de discos vendidos, perdió su pierna derecha a los seis años por ser atropellado por una locomotora, y desde entonces empezó a usar prótesis.

Otro brasileño, Nelson Ned, el pequeño gigante de la canción, nació con enanismo y esto no le impidió lograr sus sueños de composición y canto.

Frankie Valli, a sus 91 años, sigue cantando, a pesar de haber pasado por una otosclerosis que le afectó el oído desde los años sesenta.

Ejemplos como estos hay muchísimos más, pero por falta de espacio no podemos ponerlos a todos, lo que si podemos decir es que cuando uno se propone algo con toda la pasión y corazón por delante lo logra tarde o temprano, no hay límites cuando alguien se dedica con todo su ser a lograr los dictados del corazón y cuando la música es la única forma de escape para lograr o intentar la plenitud espiritual posible, siendo un ejemplo a seguir para los que teniendo todo a nuestro favor no podemos desarrollar nuestra real vocación y pasión musical.

