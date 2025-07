Atrapado en los 70’s

Queridos lectores, entre canción y canción tocada a tres guitarras y dos voces, surgió una conversación entre amigos al concluir un ensayo de un repertorio acústico de los 70, con el grupo “Glassonion- Retro Music”, la cual derivó con el mismo debate de siempre: ¿Quiénes son los mejores guitarristas del Classic rock? Y otra controversia: ¿cuáles son los grupos de rock de Estados Unidos que se puedan comparar con los cinco grandes de Gran Bretaña (The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Rolling Stones y Queen)?

Y es entonces que no llegamos a una respuesta y cada quien da sus argumentos muy válidos, según sus gustos y su influencia musical, y más tomando en cuenta que hacemos covers de esas y otras bandas de rock, por lo cual nuestros guitarristas saben de la complejidad de algunos temas, pero nunca nos ponemos de acuerdo, hemos discutido que si tal guitarrista es mejor que este otro, que si es más rápido o toca con más feeling (sentimiento).

Uno de los que siempre salen a colación es el multiinstrumentalista, prodigioso guitarrista y además gran cantante Prince, de quien hasta se ha dicho en estos debates que hace polvo al mismísimo Eric Clapton, demostrándolo con pruebas youtuberas en mano. Asimismo, siempre está la discusión de que si George Harrison está dentro de esa élite de grandes maestros, de que si David Gilmour también entra en el top, que si Jimi Hendrix es lo máximo, que si Mark Knopfler es un superguitarrista.

En esas discusiones nunca nos hemos puesto de acuerdo, cada quien, poniendo a su héroe por delante, por supuesto un Jimmy Page entra en el debate, y luego nos vamos con la cuestión de siempre: ¿rapidez es virtuosismo? ¿La composición y el sentimiento que transmiten es lo importante? Hemos discutido sobre si Brian May merece el nombramiento que le dio una revista especializada en guitarristas como el "mejor guitarrista de todos los tiempos", y es ahí donde me doy cuenta de que Brian May es un caso especial, la popularidad de Queen la acapara el vocalista, pianista, compositor y cantante Farrokh Bulsara, más conocido como Freddie Mercury, pero detrás de él, estaban otros tres genios de la misma magnitud, todos ellos con título profesional, May incluso científico de la NASA.

Pocos saben que Brian May fabricó él mismo su propia guitarra , la “red special”, y otra cosa: el grupo Queen es uno de esos casos en que un grupo de los setenta se transforma en los ochenta, y mucha gente identifica a Queen por su trabajo ochentero, pero yo les digo a mis compañeros: "Escuchen los tres primeros álbumes del grupo: Queen, Queen II, Sheer Heart attack, aprecien los complejos arreglos de guitarra"; no obstante, ya en este punto de la discrepancia, cada quien está por su lado y no me hacen caso, es algo muy extraño.

Luego, seguimos con la segunda polémica a insistencia mía y empieza otra vez más acalorada la disputa: ¿Algún grupo norteamericano que se le acerque a los cinco grandes británicos? Y en mi particular punto de vista, los dos primeros serían la superbanda “Chicago” y los “Creedence Clearwater Revival”, ya después vienen “The Doors”, “The Eagles” y faltaría un quinto que pudieran ser los “Beach Boys”.

Esas pláticas después de cada ensayo se repiten y siempre llego a la conclusión de que con la música que crecimos y fuimos felices en nuestra infancia y juventud nos sentimos identificados y para nosotros es la mejor, la música nos envuelve, nos transforma, nos libera, nos trae recuerdos, nos enamora, nos hace viajar por lugares recónditos en el universo y en nuestra mente. La música es el bálsamo que nos tranquiliza y nos da motivación para seguir adelante, sea cual sea la situación que atravesamos.

NUEVA OPCIÓN RADIOFÓNICA

Me dio mucho gusto ir manejando en mi ruta diaria y percatarme que hay una frecuencia nueva en la radio de la Comarca Lagunera, en la 89.1 FM, que está transmitiendo una programación musical muy agradable setentera y ochentera, enhorabuena que siga la radio que transmita música para gente de buen gusto que tanto hace falta en la región, yo poniéndome en plan exigente les pediría que en las tardecitas y anocheceres pusieran un buen locutor, acorde a la temática y que guste de esa música y sea conocedor, sería excelente para la radio lagunera.

Bueno, se vale soñar, amigos, nos leemos la próxima semana atrapados en los setentas.

Contacto: [email protected]