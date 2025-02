Atrapado en los 70’s

Hola, ¿qué tal, amigos setenteros?

Recordar es volver a vivir y qué mejor que hacerlo escuchando música de nuestra época de juventud y rememorar tiempos mejores. Somos privilegiados de haber vivido en una época maravillosa en cuanto a música se refiere, con la presencia de la radio.

Este medio de comunicación estaba presente en nuestro día a día, en la casa, en el trabajo o en el barrio. Nuestra grata compañía era el locutor que nos presentaba las canciones de una forma elocuente y nos daba comentarios amenos para pasar un día agradable, en una región tranquila en esa época de los setenta, donde salíamos con los amigos a la esquina a escuchar la radio de pilas; ¡Ah, qué tiempos aquellos de la década de los setenta!

Hace poco en nuestra presentación en Radio Universidad, a la que cordialmente hemos sido regularmente invitados al programa "Expresión Cultural", conducido por José Legaspy, comentábamos mi buen amigo Paco Flores y un servidor cómo es que ha venido decayendo la calidad musical en esta época actual hasta llegar a grados patéticos para la gente de buen gusto; y cómo nuestros jóvenes consumen esa basura y lo ven como algo normal.

Claro que los tiempos cambian, pero lo natural es evolucionar, pero en la música vamos al revés, vamos en una involución tremenda. Para nuestros jóvenes es algo normal estar escuchando con toda la facilidad que nos da la tecnología ese tipo de "música", si se le puede llamar así, y lo peor del caso es que esta involución tiende a evolucionar.

Comentábamos y nos preguntamos: ¿Dónde están los músicos que tomaron la estafeta de los grandes intérpretes de los setenta? Nuestros héroes no son eternos y todos ya andan en sus ochenta años, pero, ¿dónde están los sucesores? Por ahí debe de haber muchos músicos prodigiosos que están creando buena música, pero el detalle es que ese producto ya no da dividendos y no genera ganancias.

La música es negocio y la decadencia se empezó a gestar cuando se empezaron a piratear los discos originales en cassettes, después en CD's y luego se podían descargar por Internet, ahí empezó la transformación a la baja en la música actual, a la par del avance tecnológico se fue dando el retroceso en la calidad musical, ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué con el avance tecnológico la música que da dividendos es la más corriente y vulgar?

Este tema da para mucho más, pero bastaría ver una lista de Billboard top 100 de cualquier año setentero para darnos cuenta de la calidad que había y que ya no existe o no se consume.

Vamos a tomar cualquier año de la década de los setenta y su top 100 en Billboard para darnos una idea de la gran calidad musical que existía en aquella época y comparémosla con la lista de popularidad actual. ¡Es una galaxia de diferencia! ¿Dónde quedó la música? ¿Dónde se perdió? Yo por eso y más estoy atrapado en los setenta.

