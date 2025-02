Atrapado en los 70’s

Amigos setenteros, en este mes que se celebra el amor y la amistad, démosle un repaso a los recuerdos escuchando buena música para dedicársela a ese ser amado.

Nos ponemos cómodos en nuestro lugar favorito y empezamos la playlist con la melodía "Fallin' in love"(1975), del trío Hamilton, Frank and Reynolds, de Los Ángeles, California, la cual llegó al número uno de Billboard. La letra celebra la magia de volverse a enamorar y encontrar de nuevo a alguien que transforma la vida del autor, quien antes de conocer a esta persona parecía perdido e incierto en la vida, y con la llegada de ese ser amado le da un renovado sentido a su vida. La letra nos expone cómo el volverse a enamorar transforma la vida y el sentir que ese amor puede ser eterno, nos hace sentir rejuvenecidos y felices.

Pasamos a la siguiente canción en la playlist del amor y nos deleitamos con la súper banda Chicago, de su álbum doble: "Chicago VII", esta canción que no fue sencillo, pero si fue número uno, lanzada en 1974, de la autoría de Peter Cetera; la canción "Happy man", que narra la historia de un hombre que se enamora por primera vez, de una forma inesperada, cuando él sentía que era feliz sin esas ataduras del amor, pero se da cuenta lo que es sentirse realmente feliz estando enamorado, lo cual transforma su vida y le da una alegría que nunca había sentido, cambiando su mundo por completo inesperadamente. La banda estadounidense Chicago tiene en su repertorio grandes éxitos de amor, pero esta en especial capta el sentimiento que transforma en felicidad la vida de un hombre enamorado.

Seguimos recorriendo esta playlist de amor en los 70 y viene el grupo inglés Wings, liderado por Paul McCartney con esta bella declaración de amor a su esposa Linda: "My Love", publicada en 1973 y llegando al número uno de Billboard, esta balada rock narra con sencillez el gran amor, puro y constante, a pesar de estar lejos del ser amado, a pesar de todas las circunstancias, tener una conexión con esa persona especial. El amor tiene una influencia que hace ser buena persona al autor. La canción es sencilla, pero describe con esa simpleza lo que el amor por su amada significa para él.

La playlist sigue su curso y toca el turno para la banda inglesa "The Hollies" que en 1974 lanzó la bella canción de amor "The air that I breathe" (El aire que respiro), escrita por Albert Hammond, teniendo a Alan Parsons como ingeniero de sonido, la cual logró llegar al número 2 en listas de Billboard. Esta balada narra la idea de que cuando se está plenamente enamorado y correspondido no se necesita nada más que el aire para respirar, no se necesitan lo material como cigarros, ni soñar, ni la luz ni el sonido, solo la presencia y el amor del ser amado bastan para dejarlo extasiado, cansado, satisfecho y en un estado de paz profunda. Esta rola deja la idea de un sentimiento de tranquilidad por estar en plenitud a un lado del ser amado.

Seguimos con la reproducción aleatoria de rolas de amor setenteras y nos sale el grupo o dueto estadounidense "The Carpenters", que en 1970 lanzó "Close to you", que ya había sido grabada sin tanto éxito por Richard Chamberlain, Dionne Warwick, Dusty Springfield, entre otros, pero fue hasta la versión de Carpenters que en su segundo álbum homónimo llegó al número uno de Billboard. La canción narra como la presencia del ser amado afecta hasta el mundo a su alrededor, haciendo aparecer a los pájaros, haciendo caer a las estrellas, enfatizando la magia que el ser amado irradia, incluso los ángeles, hacen el sueño realidad al nacer la persona amada, esta canción de amor y devoción por el ser amado, captura las emociones de la persona enamorada.

La década de los setenta es rica en melodías dulces y letras profundas y conmovedoras, y este mes del amor hay que dedicarle al ser amado una que describa el sentimiento que nos provoca su presencia, su compañía a pesar del tiempo, la distancia y los obstáculos que se interpongan.

¡Amigos setenteros, vamos a sentir la música y volvernos a enamorar!

