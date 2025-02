Atrapado en los 70’s

Una tardecita fría, de estas que hemos pasado estos días, en un lugar tranquilo de la casa o el trabajo, en una pausita, tomando un cafecito, nos disponemos a escuchar música suave. Se reproducen de nuestra playlist en forma aleatoria sublimes melodías setenteras que nos transportan a lo más profundo de nuestra sensibilidad y nuestros recuerdos, pasando de la nostalgia a la esperanza y de la tristeza profunda al agradecimiento por la vida.

Le damos un sorbo al cafecito y escuchamos con la mirada perdida la canción country del músico estadounidense Bobby Goldsboro, "Honey", una balada melancólica que habla con tristeza de los recuerdos de un hombre por su difunta esposa, a quien llama con cariño "Honey", y narra la historia de su relación desde que sembraron una ramita, que ha crecido tanto desde la muerte de su esposa hasta convertirse en un gran árbol. La canción narra con muchísima nostalgia y ternura algunos detalles de lo vivido con

Honey, resaltando su jovialidad y espontaneidad y otros atributos que la hacían muy especial para él.

Habla de la profundidad de su amor por ella y la intensidad de su dolor tras su partida, de una forma tan emotiva y sincera que hace que el oyente sienta lo que el personaje está sintiendo en ese momento tan vulnerable, envolviéndonos en su experiencia.

Nos servimos otra tacita de café y le damos un gran sorbo para seguir escuchando nuestra playlist y entonces suena "Morning has broken", y nos sentimos renovados y esperanzados con ese himno que nos trae paz, cantada por el músico inglés de folk Cat Stevens. Esta canción, escrita originalmente en 1931 como un himno religioso, fue retomada por Cat para su álbum "Teaser and the Firecat" (1972), transmitiendo un mensaje universal de esperanza y renovación. La melodía al piano agrega profundidad a las letras, que nos hablan de alabanza y agradecimiento por la creación divina, y la renovación que cada día trae consigo, evoca imágenes de la naturaleza, como el sol, la lluvia, el campo mojado y el canto del mirlo, que celebran la vida.Stevens invitó a su amigo y pianista Rick Wakeman, para interpretar el piano de intro, intermedio y final.

Alcanzó el lugar 6 en Billboard y el 9 en UK charts en Reino Unido.

Es una canción que se ha usado en funerales para dar una esperanza de una nueva vida a los dolientes.

Termina la canción, damos un gran suspiro y nos deleitamos con los últimos sorbos de nuestro café y la reproducción aleatoria de nuestra playlist nos lleva a otra pieza musical suave y acústica, "Time in a Bottle", del cantautor estadounidense Jim Croce, que nos evoca emociones universales, como la melancolía por preservar todos los momentos preciosos que pasamos al lado del ser amado, lo efímero del paso del tiempo y ese deseo de poder guardarlo en una botella, atesorarlo y volverlo a vivir eternamente, lo que, a pesar de todos los sueños y deseos es imposible y nos trae la reflexión de que los momentos verdaderamente importantes son los que pasamos al lado de esa persona especial.

"Time in a Bottle" llegó al primer lugar de las listas de popularidad en 1973, cuando Jim ya había fallecido en un accidente aéreo, siendo su segundo hit en alcanzar número uno.

Tres grandes melodías suaves de los setenta que nos hacen sentir, emocionarnos, llorar con el personaje, meditar y renovarnos, ese es el poder de la música, y la música de los setenta tiene esa cualidad.

Espero que disfruten de ese trío de canciones suaves de la década de los setenta, nos leemos la próxima.

Contacto: [email protected]

https://youtu.be/DmAOBosGlHY?si=Ugohg-O_1lQ9tSVP

https://youtu.be/w8Nbcr2xg-4?si=HTeRSpxtCSOn-s32

https://youtu.be/EaPiV2ZfecE?si=Jn6vu5HeX-lEVuku

https://open.spotify.com/playlist/5bnQH2UrHkPlYr1zkhdqwr?si=69kkUx1_Rqe8qISJfC_Mcw&pi=FI2tYVGxSouJU