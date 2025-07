Así puedes hacer que Spotify te diga qué personaje de Superman eres

Superman se ha convertido en el fenómeno cinematográfico del año, no solo por su emocionante historia, acción y espectaculares efectos, sino también por su impacto fuera de la pantalla.

Uno de los efectos más curiosos ha sido el aumento en la adopción de perros, inspirado por Krypto, el entrañable compañero canino del superhéroe.

Pero el fenómeno ha ido más allá del cine y ha llegado también a la música. James Gunn, director del filme, creó una serie de playlists en Spotify que vinculan tus gustos musicales con distintos personajes del universo Superman.

Así, puedes descubrir si te identificas más con Lex Luthor, Clark Kent o Mr. Terrific, entre otros. Las listas incluyen desde clásicos del punk como The Clash hasta éxitos de artistas pop como Taylor Swift. ¿Te gustaría saber qué personaje eres según tu música favorita? Sigue nuestro sencillo tutorial y sumérgete en este universo musical lleno de héroes y villanos.

¿Qué personaje de Superman eres según tu música en Spotify?

Para acceder a la playlist que revela qué personaje de Superman eres, necesitas una cuenta activa en Spotify. El algoritmo analizará tus preferencias musicales —géneros, artistas y bandas— para identificar con qué personaje de la película dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet te identificas más.

Ingresa a tu cuenta de Spotify desde la app en tu celular, computadora o directamente en el navegador web

En la barra de búsqueda, escribe “Superman” y presiona enter.

En los resultados, selecciona la playlist titulada “Superman Official Playlist”.

Observa la portada de la playlist: ahí aparecerá el personaje con el que Spotify te identifica.

A continuación, te compartimos las tres primeras canciones que aparecen en las playlists creadas por James Gunn para representar a los personajes de su nueva película Superman. Si quieres descubrir con cuál te identificas, sigue nuestro tutorial y averigua qué personaje eres según tu música favorita.

Clark Kent Official PlaylistThe Middle - Jimmy Eat WorldDear Maria, Count me it - All time LowShake it out - Florence + The Machine

Lex Luthor Official PlaylistFame - 2016 Remaster - David BowieToo cold for you - Cahara HotnightRequiem pour un con - Serge Gainsbourg