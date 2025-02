Arrestan al ex alcalde de Abasolo por violencia política de género

El ex alcalde de Abasolo, Ramiro Reyes Rodríguez, fue arrestado por orden del tribunal electoral de Coahuila. Se le fincó responsabilidad por el delito de violencia política de género.

El arresto fue por desacato de varias órdenes del poder judicial electoral, y violar los derechos políticos de una regidora.

La Secretaría De Seguridad Pública informó que el ex edil fue detenido por orden del tribunal electoral. El arresto fue de 36 horas, por desacato a la autoridad electoral. Se le imputó el mencionado delitpresuntamente cometió contra de quién fuera la Regidora Yajaira Alejandra Suárez Flores.

En diciembre de 2024 la miembro del cabildo denunció que él entonces Alcalde la había maltratado verbalmente, la corrió del edificio y le suspendió su salario desde hacía año y medio. Procedió en su contra y dijo que obtuvo una sentencia que llevó al alcalde para que la hiciera efectiva, pero el mandatario no pagó el adeudo. De acuerdo a la información que trascendió, el ex presidente municipal emanado de Morena fue detenido el pasado jueves 30 de enero en cumplimiento a un mandamiento judicial. Reyes Rodríguez fue trasladado a las celdas del C4 de Seguridad Pública del Estado. Transcurridas las 36 horas recuperó su libertad.

El ex presidente municipal es señalado del delito de violencia de género contra la ex regidora Yajaira Suárez, quien presuntamente sufrió actos intimidatorios y obstaculizando su labor durante la administración municipal. El expresidente municipal, según la denuncia, la agredió verbalmente y la despidió, suspendiéndole su salario. Los funcionarios de elección popular, tanto el alcalde como los regidores, no pueden ser despedidos de sus puestos. Para la institución el Congreso del Estado tiene que aprobar la medida, que debe ser justificada al momento de ser llevada al pleno, lo que no ocurrió.