Arquitectos colaborarán con el Municipio para los proyectos urbanos de Torreón

Acordaron una reunión mensual con las autoridades para poder externar las propuestas y darle seguimiento de manera puntual

MA. ELENA HOLGUÍN

La nueva mesa directiva del Colegio Metropolitano de Arquitectos del Norte, A.C., (CMAN) se reunió con el director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Gustavo Muñoz López, para generar un acercamiento y ofrecer su colaboración con el fin de sumarse a los proyectos que se llevan a cabo en esta administración.

El titular de la dependencia informó que una de las principales líneas de acción de esta área es procurar el crecimiento ordenado de la ciudad, y consideró valiosa la aportación de los arquitectos del CMAN para alcanzar este objetivo.

A la reunión acudieron el presidente del organismo, Rodolfo Sepúlveda Ortega; Joel Gutiérrez Martínez, secretario y el tesorero, Mario Antonio Amezcua Gutiérrez, quienes consideraron importante mantener el acercamiento con las autoridades.

Además, ofrecieron su experiencia para poder coadyuvar con los proyectos del Municipio y propusieron la creación de mesas directivas, con las que se pueda generar una retroalimentación en temas de ordenamiento urbano y obra pública.

El presidente del colegio dijo que uno de los objetivos es ser un aliado para la administración, así como también ser el enlace con la ciudadanía, debido a que en muchos de los casos la población desconoce la ejecución de las obras y les genera cuestionamientos, por ello el colegio fungirá como portavoz con la comunidad.


Los acuerdos generados en dicho acercamiento, fue el de fijar una reunión mensual para poder externar las propuestas y darle seguimiento de manera puntual.


Al respecto, Gustavo Muñoz agradeció el interés por acercarse y sumarse a los proyectos del Municipio.


Destacó el objetivo del alcalde Román Alberto Cepeda González, de crear y fortalecer nuevas alianzas con nuevos actores que intervienen dentro de los procesos relacionados con la dirección a su cargo, y escuchar las diversas voces que enriquezcan los proyectos que se ejecutan en Torreón.




“El alcalde nos ha instruido a recibir a los colegios, la sociedad civil, las cámaras, y hacer sinergia para dar una mejor atención tanto en los trámites más ágiles, como para conocer sus inquietudes”, señaló el funcionario.





