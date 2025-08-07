Aranza brilla con luz propia

Aunque ya había empezado su carrera con el grupo Zarabanda en los noventa, Aranza conoció el éxito internacional y nacional gracias al tema Dime de la telenovela Mirada de mujer protagonizada por Angélica Aragón.

Pero, no todo fue miel sobre hojuelas. No, señor. La cantante dijo a El Siglo de Torreón que la fama la llevó a transitar caminos que ella no quería recorrer, pero afortunadamente supo tomar las riendas de su labor y con ello, hallar paz.

"Muy temprano en mi carrera tomé la decisión de no volver a dejar de ser yo misma. Cuando tienes un gran éxito, como me ocurrió con el tema de Mirada de mujer, de pronto te ves rodeada de personas que quieren todo menos a ti por intereses propios.

"Quieren influir en ti. Me vi muy abrumada. En ese momento no disfruté el éxito de la telenovela. Luego me decían que estaba gorda y eso me distrajo bastante de mi éxito. Aunque recibí bastante amor y fue una época muy buena, también la pasé muy mal. Me perdí y empecé a coquetearle a la anorexia. Me callé acosos que me fregaron la carrera", dijo.

En ese sentido, la chihuahuense mencionó que, gracias al fallecido maestro Armando Manzanero y a una pausa que se dio, logró salir adelante.

"Me alejé de la industria como tres años, en los cuales descubrí nuevamente quién era porque ya me había yo perdido. Me estaba convirtiendo en la muñequita que todos querían, pero había un vacío enorme en mí. Decidí retomarme a mí y caminar conmigo misma, siendo yo misma, lograra lo que lograra. Azteca me ayudó también al darme otras oportunidades, una de ellas en la conducción. Les puedo decir que luego de esa pausa, nunca más volví a dejar el escenario".

Y sí, ha estado muy activa con conciertos, colaboraciones, en redes sociales. En fin, anda de arriba para abajo y justamente el 30 de agosto ofrecerá su gira Más cabrona que bonita al lado de la cubana Sally G, en el Teatro Nazas, a las 20:00 horas, anunció en su visita a esta casa editora. Boletos a la venta en taquillas del recinto y en el portal de Newticket.

"El significado de más cabrona que bonita tiene mucho que ver con lo que a veces son las apariencias y con lo que uno en realidad tiene que ser para salir adelante y cumplir nuestros sueños.

"Vengo con Sally G, una cubana que es muy talentosa. Me hará el favor de abrir el concierto. El público va a salir ganando porque somos artistas muy diferentes", relató y añadió que el espectáculo será como una ruleta de emociones y sentimientos, en la que el despecho será el elemento más significativo.

"Hoy en día hay hasta lugares dedicados al despecho. Antes, éramos como muy discretos, nosotros llorábamos a escondidas con las canciones cortavenas. Yo toda la vida he cantado despecho. Amo la música de Amanda Miguel, Rocío Jurado o Manoella Torres".

Mención especial mereció la fallecida Dulce, de quien Aranza habló maravillas y cómo no, con todo el legado que construyó la tamaulipeca.

"Dulce ya estaba muy malita y tenía un show privado que ya no pudo hacer. Le pidieron que mandara a alguien y me recomendó a mí. Les cuento que cuando nos conocimos hubo un detalle que no fue muy agradable entre ambas; sin embargo, con el tiempo vino, se disculpó y me comentó: 'A mí me gusta trabajar con ching...y tú eres una de ellas y te respeto mucho'. No podía creer lo que me comentó y siempre llevaré esas palabras en el corazón".

En cuanto a Dime, la artista celebró que la melodía se haya convertido en atemporal.

"Nunca pasa de moda. Es más, sigue sonando en estaciones de radio y la cantan personas de diversas generaciones. Hace poco estuve en El Lunario de la CDMX y había un grupo de jovencitos cantando mis melodías".

Era inevitable no ahondar en lo importante que fue Armando Manzanero en la vida de Aranza. Ella lo recordó con un cariño inmenso y le agradece los consejos que le dio hasta donde quiera que se encuentre.