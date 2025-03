Apoya Fundación en rehabilitación de caminos

Luego de gestiones realizadas por la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, ante la Fundación Chichota, se logró la donación de los recursos necesarios al Ayuntamiento para llevar a cabo trabajos de bacheo en el tramo carretero del ejido Lagartijas hasta el entronque a La Esmeralda, lo cual representa una inversión de más de 800 mil pesos en los materiales que se requieren para llevar a cabo estos trabajos, que comprenden 10 kilómetros de longitud.

Lo anterior se dio a conocer durante la sesión de Cabildo de este jueves, en la que Juan Salazar Reyes, director de Obras Públicas del Municipio, mencionó que para dar respuesta a las necesidades de las familias que habitan en el medio rural, se han destinado 6 cuadrillas de trabajadores de esta dependencia, para realizar los trabajos de bacheo a esta importante vialidad, buscando así que los avances de mantenimiento puedan darse con rapidez.

Destacó que el Gobierno del Estado estableció en recientes días el compromiso de iniciar con trabajos de mantenimiento, recarpeteo y pavimentación en la red de caminos rurales, específicamente en tres puntos carreteros, por lo que el trabajo de bacheo que lleva a cabo el Ayuntamiento, se realiza para dar una respuesta rápida a los habitantes de las comunidades del Perímetro Centro.

TRAMOS DAÑADOS

El director de Obras Públicas, admitió que se trata de una red de carretera estatal con tramos muy dañados que no se recuperan con bacheo.

"Ahí tenemos que recuperar todo lo que es la estructura. Atendí la indicación del gobierno del estado a través de Secope Laguna y la señora presidenta me autorizó que los acompañara y Secope les hizo ver que ya traen un programa para rehabilitar tres tramos de los más dañados. Ellos traen el proceso de licitación, pero no pueden iniciar antes del lapso de mes y medio o dos meses. La gente ahí no se iba a mover hasta que no hubiera máquinas trabajando", dijo el director.

Mencionó que las partes más afectadas son el tramo de Lagartijas al entronque al ejido Esmeralda, pasando por El Vergelito. Son alrededor de 10 kilómetros. También se requiere bacheo del entronque Esmeralda a California y que hay otro tramo de casi 11 kilómetros, que inicia en el bordo del Canal que pasa por Arcinas rumbo al ejido Arturo Martínez Adame. Otro tramo es del entronque El Vergelito al ejido El Consuelo.

Señaló que se requieren 160 metros cúbicos de carpeta asfáltica y 3 mil 600 litros de emulsión "esto debe tener un costo de materiales de alrededor de 800 mil pesos y aunado a esto, que lo va a sufragar Fundación Chilchota, la señora me instruyó para que entraran 6 cuadrillas de inmediato, que son las que han estado rehabilitando, en lo que Secope puede arrancar las obras ya en forma", dijo el director.

AGRADECE GENEROSIDAD

Por su parte, la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, agradeció la generosidad de la Fundación Chilchota, en brindar apoyo para dar solución a las necesidades que presentan las familias gomezpalatinas, además la alcaldesa giró instrucciones a la Dirección de Obras Públicas, para que los trabajos de bacheo se realicen con rapidez y calidad.

Salazar Reyes manifestó que si se incrementa la disponibilidad de materiales, se podrá trabajar con un mayor número de cuadrillas, para que las obras de bacheo presenten un mayor avance, con el cual se podrán tener en breve mejores caminos en el medio rural.

Recordó que en 1998, el padre de la alcaldesa y empresario fundador de Chilchota, Carlos Herrera Araluce, pavimentó 75 kilómetros de caminos rurales.

"Se pavimentaron 75 kilómetros, de caminos rurales, casi la mayoría accesos principales a las comunidades. Don Carlos hizo un convenio con la minera Autlán y se adquirió a bajo costo lo que era al escoria, producto de la fundición, que de acuerdo al laboratorio tiene las propiedades de una base hidráulica, hacíamos los caminos de 6 metros de base hidráulica impregnados y Don Carlos, a su estilo, decía, 'no hagas la carpeta de 6 metros, hazla de 4 para que quepan', se puede decir, más largo y efectivamente, se pavimentaron 75 kilómetros y más del 50 por ciento de estas obras se hicieron con recursos propios de Don Carlos Herrera", señaló el director, quien comentó que esto se lo explicó a la gente de esos sectores.

"Y después de esa administración, incluidas en las que hemos estado y me ha tocado colaborar con la señora presidenta, ha sido muy raquítico el mantenimiento que se ha dado a estas carreteras", dijo el funcionario, quien especificó que muchos de esos tramos son de competencia estatal.

AFECTAN A LA CIUDADANÍA PORQUE YO NO ASPIRO A NADA: LETICIA HERRERA

En la sesión de Cabildo de este jueves, la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, mencionó que los ciudadanos que se quejan del mal estado de los caminos rurales y que recientemente se manifestaron, tienen razón en quejarse ante las condiciones en las que están.

No obstante, es necesario aclarar, dijo el director de Obras Públicas de Gómez Palacio, Juan Salazar Reyes, que muchos de estos caminos son de competencia estatal, por lo cual la responsabilidad de su mantenimiento suele ser compartida entre Estado y Municipio.

Antes de dar la palabra al director de Obras Públicas, la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, mencionó que aunque los ciudadanos tienen razón en quejarse por el mal estado de esos caminos, que ella misma ha constatado, también dijo que en la reciente movilización para la manifestación y bloqueo, en el cual se vieron afectados otros ciudadanos y conductores, hubo activismo político de un diputado local.

"Quiero darles a conocer que hace unos días hubo una manifestación orquestada por un diputado local en el medio rural, ustedes saben que estamos en proceso electoral, y bueno, las guerras sucias pues van a salir y ya están saliendo a partir de ahorita y bueno, así esto", señaló Herrera Ale.

También dijo que la movilización política de ciudadanos en tiempos electorales es algo que suele suceder.

"Todos sabemos que cada vez hay elecciones siempre sale alguien afectando a la ciudadanía, porque no me afectan a mí, yo no aspiro a nada, no voy a nada... Simple y sencillamente terminar mi ciclo como presidenta municipal, como me comprometí con el pueblo de Gómez Palacio. Quiero decirles que de inmediato di la instrucción a Obras Públicas, para que el ingeniero Juan, bacheara por mientras, y que él les explique cómo está el tema y qué viene para esas situaciones que se nos presentaron", señaló la alcaldesa.