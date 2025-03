APIN cumple su sueño de contar con su propio quirófano

El sueño se cumplió luego de más de 30 años de trabajo en apoyo a los niños con espina bífida, la Asociación Pro-Infancia Neurogénica (APIN) cuenta ya con un quirófano funcional, en el que se han atendido 16 intervenciones y este jueves se sumará una más, con una inversión cercana a los 6 millones de pesos. Hoy, está a disposición de quienes así lo requieran a un bajo costo, pues solo se busca cubrir los gastos de mantenimiento.

“Llegó el día en el que se construyó un sueño dorado de tener un quirófano, dijo Miguel Chong López, fundador y director general APIN, quien recordó que fue la idea de contar con este espacio siempre estuvo presente. Sin embargo, el espacio con el que contaban al inicio resultaba insuficiente.

Fue en el 2015 que se iniciaron las gestiones para la donación del terreno que ahora ocupan en avenida Vasconcelos 1175 de la colonia Merced, puesto que no se dieron las condiciones para ampliarse donde se encontraban anteriormente sobre la avenida Sarabia.

“Hablé con las autoridades y las convencimos porque los niños de APIN son unos ángeles porque su corazón hace que la gente acepte los proyectos y la única condición que nos pidieron fue que en el proyecto se quedara una institución que ayudara a toda la comunidad”, explicó el director general.

En este nuevo proyecto siempre estuvo presente la idea de un quirófano, propuesta que no fue del todo aceptado por la totalidad de los integrantes del Consejo de Administración, que existe desde el 2009. “Hubo gente que nos dijo, estás loco doctor, es mucho gasto, es mucho consumo, debes tener personal calificado, no es tan fácil conseguir un permiso, Cofepris no da los permisos fácilmente, aparte es costosísimo… pero siempre dije, los niños de APIN merecen un espacio digno”.

Primero se proyectó lo básico, pues era necesario cambiar de domicilio. Se quedaron las mismas terapias pero con mejores instalaciones. Ahora cuentan con un área de terapia física con una piscina terapéutica equipada, considerada de las mejores en la región. “Se dejó el espacio para el quirófano. Me dijeron espérate cuando haya recursos”. Fue hasta el 2019 que se inauguraron las nuevas instalaciones pero la búsqueda de apoyo para el quirófano no se detuvo.

“Para mi era algo nuevo, no sabía la norma; fue sentarnos y estudiarla. Que el piso especial, que antiestático, todo. Se empezó a elaborar el proyecto. Pero Cofepris nos lo rechazó infinidad de veces”. Fue hasta 2021 que lograron la licencia de construcción del quirófano. Faltaba aún gestionar los recursos para empezar la obra.

“Dios ha puesto las cosas y siempre nos hemos topado con gente bien generosa, que ha creído en el proyecto APIN, que saben que ese peso está bien invertido, que tenemos la confianza y claridad de decir aquí está”, comentó el fundador de la asociación.

Fue hasta finales del 2021 que concluyó la obra civil del quirófano. “Lo primero que nos pidió Cofepris fue comprar un autoclave, que es donde se esterilizan todos los instrumentos”.

Y desde entonces iniciaron con la adquisición del equipo, desde una llave especial hasta los monitores, camillas, instalaciones de los gases, que para ello fue necesaria la contratación de un experto para la distribución del oxígeno y el aire.

Para lograr el equipamiento del quirófano tardaron dos años para después, iniciar con los trámites de la licencia de funcionamiento ante Cofepris, hecho que no fue fácil, “pues no nos hacían caso”, dijo el director general. Así pasó el 2023 hasta el mes de octubre de 2024 que se logró la autorización para la puesta en operación del quirófano.

Al ser cuestionado por las autoridades federales sobre el por qué una asociación civil desea contar con un quirófano, Chong López contestó: “porque somos únicos. Porque uno ha visto las necesidades que tenemos y vamos a ver que con este quirófano vamos a resolver muchos problemas. Y la oportunidad quirúrgica que están esperando los niños, se les va a otorgar con dignidad”.

Ahora, después de años de lucha y trabajo en este quirófano se pueden realizar: intervenciones de urología, cirugía pediátrica, cirugía general, ortopedia pediátrica, ginecología partos, entre otras.

Fue el 14 de febrero que se realizó la primera intervención en el quirófano que lleva por nombre Rita López de Chong (madre del fundador) y para este jueves se tiene programada una más de ortopedia. En tan solo un mes, se realizaron 14 intervenciones.

El director dio a conocer que este espacio está abierto a la comunidad, “porque mantener un quirófano es caro. Qué queremos en APIN, que haya movimiento, a bajo costo”, dijo Chong quien explicó que se armarán paquetes para cirugías de corta estancia o ambulatorias, por el momento, es decir, que requieran de unas horas de recuperación.

El Fundadora, aseguró que se cuenta con las instalaciones, el equipo y el instrumental comparable a cualquier institución de salud privada. Y es que entre ellos se cuenta con un arco en C, que es un dispositivo médico que genera imágenes radiológicas en tiempo real. Se utiliza en el ámbito quirúrgico y radiológico.

Los médicos interesados podrán llamar al 8717302748 y al 871-222-2000.