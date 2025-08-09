Torreón Paseo Morelos Rally Coahuila 1000 Pemex Agua Saludable Partidos Políticos

Anuncian inversión de 500 mdp

m. elena holguín

Pese a la incertidumbre que genera la política arancelaria de Estados Unidos, siguen llegando inversiones a Coahuila y la semana próxima se hará el anuncio de una nueva empresa que representará unos 500 millones de pesos en La Laguna, dijo el gobernador, Manolo Jiménez Salinas.

Resaltó que en lo que va de su administración se han logrado captar unos 150 mil millones de pesos de inversiones, y se tiene la expectativa de que, una vez se aclare todo lo relacionado con la aplicación de aranceles por parte de Donald Trump, se vuelva a detonar este tipo de proyectos como ocurrió el año pasado. En ese sentido, el mandatario estatal dijo que en 2024 se captaron 95 mil millones de pesos de nuevas inversiones, con más de 30 mil nuevos empleos que éstas representaron.

Indicó que los inversionistas solicitan secrecía y que por ese motivo, no se da a conocer el tipo de empresas hasta que se concreta su instalación, aunque también reconoció que muchos proyectos están en stand-by.

En el primer trimestre de este año, el Inegi reportó la pérdida de más de 12 mil empleos en la entidad, mientras que en el segundo periodo hubo una tasa de desocupación del 4.62 por ciento de la población económicamente activa (PEA), y no se generaron nuevas fuentes de empleo, según un reporte de México Cómo Vamos, con base en datos del IMSS.Para la llegada de empresas se requieren condiciones de seguridad, y Coahuila las tiene porque sigue siendo de los estados con menos homicidios dolosos en el país, incluso con un menor registro este año en comparación con 2024.


               
               


               

               
               

               
               
               
