Ángela Aguilar enfrenta bochornoso accidente en público | VIDEO

Ángela Aguilar, figura del regional mexicano, desató polémica tras protagonizar un accidente, alejando la atención de su música y rumores románticos.

El incidente, en lugar de generar empatía, desató una ola de críticas y memes por parte de internautas, quienes, desde que se conoció su relación con Nodal, aprovechan cualquier oportunidad para atacarla.

¿Cómo fue el accidente de Ángela Aguilar?

En un video viral en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, se ve a Ángela Aguilar caminando apresuradamente junto a su equipo. La cantante perdió el equilibrio debido a los tacones altos que llevaba, doblándose el tobillo y tropezando. Aunque evitó una caída aparatosa, su rápida reacción y apuro por alejarse de las cámaras no pasaron desapercibidos.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la intérprete de Qué Agonía sufrió alguna lesión seria. Sin embargo, lo que más resaltó fue la reacción de los usuarios, quienes, en lugar de mostrar preocupación, se burlaron y dejaron comentarios crueles, señalando el incidente como un supuesto “karma”.

¿Qué dijeron en redes sobre la casi caída de Ángela Aguilar y por qué?

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron pública su relación, la cantante no ha dejado de estar en el centro de la atención. Sus críticos la acusan de haberse involucrado con el sonorense cuando él aún mantenía una relación con Julieta Cazzuchelli, madre de su hija. Por ello, cada paso que da Ángela es minuciosamente analizado y, en muchos casos, duramente criticado.

No tardaron en llegar los comentarios en redes sociales: memes, videos editados y frases como “el karma no falla” o “eso le pasa por meterse donde no debía” inundaron las publicaciones que compartieron el incómodo momento.

¿Ángela Aguilar no felicitó a Christian Nodal en el Día del Padre?

Ángela Aguilar volvió a ser noticia el 15 de junio, Día del Padre, cuando no felicitó públicamente a Christian Nodal, padre de una niña con Julieta Cazzuchelli. Tras un reciente accidente que la mantuvo en el foco mediático, este silencio generó controversia en redes sociales, donde los fans de Nodal esperaban un mensaje de felicitación.

Ni Ángela ni Nodal han aclarado el motivo, lo que ha dado pie a especulaciones. La ausencia de saludo en una fecha tan importante aumentó las críticas hacia Ángela, quien ha enfrentado rechazo desde que formalizaron su relación.

