Analizan taxistas ampararse contra negativa a solicitud de pago de refrendo de concesiones

"No nos dejan otra opción", respondió José Julio de la Cruz Barrera, concesionario y ex presidente de la Alianza de Concesionarios y Bases de Taxi de Piedras Negras, al ser cuestionado sobre la posibilidad de presentar un amparo contra la resolución del Cabildo de Piedras Negras.

Precisó que, conforme a la ley, deben recibir una notificación y, a partir de ese momento, cuentan con 15 días para actuar legalmente, además de manifestar que consideran tener argumentos sólidos para defender sus derechos.

"No la interpretación sesgada de la ley, sino lo correcto, y eso lo tendrá que resolver un juez federal. Depende del planteamiento, pero de veras creemos que estamos en lo correcto", manifestó De la Cruz Barrera.

El concesionario señaló que aún está por definirse, en las próximas reuniones de la Alianza de Concesionarios y Bases de Taxi, si procederán con un amparo colectivo, aunque adelantó que ya hay varios grupos de concesionarios organizándose.

José Julio de la Cruz se cuestionó si no habría sido más fácil sentarse a dialogar y escuchar la propuesta de reducir las tarifas y discutir la manera de implementarlo.

"Ah, es que se venció. Se venció porque tú, autoridad, dejaste que se venciera la concesión. De hecho, sí me la renovaron de facto, pero no me dieron el papel. Si esas concesiones nacieron en 2001 y tenían 10 años de vigencia, se vencieron en 2011, pero nadie nos entregó el documento. Luego se volvieron a vencer, pero se hizo la renovación de facto. Se volvieron a vencer en 2021 y otra vez se nos renovó, pero nunca nos dieron el papel", indicó el concesionario.