Analizan actualizar reglamento de comercio ambulante en Torreón

La autoridad municipal no descarta la posibilidad de revisar y actualizar los reglamentos que sancionan y regulan el comercio ambulante, considerando que el comportamiento de la economía de la ciudad ya es distinto al que había en 2006, cuando se creó dicha normativa.

El Secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero informó que esta semana se buscará celebrar una reunión con las áreas involucradas, tanto la Dirección de Plazas y Mercados como los mismos comerciantes organizados a través de la Cámara de Comercio de Torreón, para conocer la postura de cada uno.

Actualmente no hay ninguna iniciativa para actualizar la reglamentación, pero es una posibilidad que ya se está valorando, luego de que en los últimos días salieron a relucir inconformidades de un grupo de vendedores ambulantes, quienes pidieron que se actuara por igual contra todas las agrupaciones, al señalar que no a todos los que ya no tienen permiso se les había retirado la mercancía.

El retiro de los productos inició este mes, cuando Plazas y Mercados ya no expidió permisos temporales para unos 200 vendedores que ocupan espacios en la vía pública del Centro Histórico, en atención al proyecto de reubicarlos a otras áreas para permitir la regeneración de esa zona de la ciudad.

“Creemos importante hacer este tipo de mesas de trabajo, donde la autoridad pueda tener conocimiento de lo que los vendedores o los mismos ciudadanos están viendo al día a día”, indicó.

El Reglamento del Paseo Comercial Centro Histórico de Torreón, en el artículo 6 establece la prohibición de puestos fijos o semifijos “salvo aquellos con una antigüedad comprobada en el punto donde laboran”, anterior al 1 de enero de 2006, en el perímetro entre calla Múzquiz y calzada Colón y el bulevar Revolución al bulevar Independencia. También restringe la instalación de puestos ambulantes en la Plaza de Armas.

Esta disposición se creó después de que entonces, se dispuso el retiro de los vendedores de la zona referida y su concentración en los módulos ubicados entre las calles Valdez Carrillo y Cepeda por la avenida Hidalgo , los cuales actualmente están vacíos o son utilizados como bodega, un aspecto que también se busca regular.

Ganem Guerrero dijo que mientras tanto, se instruyó a Plazas y Mercados aplicar el reglamento sin distinción de agrupaciones, de manera que van a continuar los operativos y recorridos para identificar a quienes estén laborando sin permiso y retirarles la mercancía. Descartó que se vaya a proceder al desalojo de los vendedores, pues finalmente la autoridad no busca llegar a ese punto, partiendo de que quienes ocupan estos espacios tienen claro que no deberían estar ahí.