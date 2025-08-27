Alcalde de Torreón revisará denuncias por cobros excesivos en servicio de grúas

El alcalde, Román Alberto Cepeda dijo que se habrá de revisar y poner sobre la mesa la denuncia del regidor de oposición, Gabriel Francisco Pedro sobre cobros excesivos y por encima de los establecidos en la Ley de Ingresos por parte de las empresas que tienen la concesión del servicio de grúas en esta ciudad.

Luego de que el pasado fin de semana el edil dio a conocer que había quejas de los usuarios por ese motivo, el presidente municipal aseguró que se pondrá el tema sobre la mesa y se darán las instrucciones a las áreas correspondientes para que lo revisen.

“Se va a revisar y cambiar lo que se tenga que cambiar si no respetan la ley y los reglamentos; nadie puede estar por encima de la ley”, manifestó, y aseguró que su administración ha sido transparente, abierta y escuchado las voces de todos los sectores, sobre todo si se traba de un cuerpo colegiado como el Cabildo.

Sin embargo, consideró que también podría caerse en desinformación, al señalar que la reglamentación establece también los cobros en función de las distancias que recorren las grúas.

Como se informó en este medio de comunicación, el regidor del partido Morena, Gabriel Francisco Pedro denunció cobros excesivos de las empresas que tienen la concesión municipal, de hasta un 300 por ciento por encima de las tarifas que establece la Ley de Ingresos para este año.

Indicó que ya tenía varias quejas ciudadanas en ese sentido, por lo que consideró que tendría que revisarse los términos en que están operando las empresas que tienen a su cargo la concesión.

El regidor de oposición, Gabriel Francisco Pedro, denunció cobros excesivos y por encima de los establecidos en la Ley de Ingresos, por parte de empresas que tienen la concesión del servicio de grúas. (EL SIGLO DE TORREÓN)