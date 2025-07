Agradece Kotsifakis nominación al Ariel

La Comarca brilla en el cine una vez más gracias al lagunero Héctor Kotsifakis.

Este miércoles, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), dio a conocer a sus nominados a los Arieles 2025 y en ellos destaca el torreonense.

Héctor figura en la terna de Mejor Coactuación Masculina por su labor de "Fulgor Sedano", la mano derecha de "Pedro Páramo"(Manuel García Rulfo).

Pedro Páramo, la película que marcó el debut como director de Rodrigo Prieto, obtuvo 16 postulaciones, convirtiéndola en la película más nominada de esta edición.

Este año, la premiación se llevará a cabo el 20 de septiembre en Puerto Vallarta.

Héctor charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su nominación.

"Estoy muy contento por esta nominación al Ariel. Me da mucha satisfacción. A la gente le ha gustado mi trabajo en el filme y eso me da muchísimo gusto. Agradezco a la vida por esta oportunidad y por lo que va a venir después de todo esto", mencionó.

Para Kotsifakis, Pedro Páramo ha sido uno de los proyectos más importantes de su carrera.

"Me he traído un cúmulo de cosas buenas como una Diosa de Plata y la nominación a los Premios Platino de España. La película me ha dado bendiciones infinitas".

De igual manera, dio los detalles del papel que realizó en la ópera prima de Prieto.

"Es un personaje muy importante para la trama. Es la mano derecha de 'Pedro Páramo', es el ejecutor de todas las cosas que éste hace", mencionó y añadió que, sin duda, se sintió muy orgulloso de Pedro Páramo, en donde también participan Ilse Salas, Dolores Heredia, Manuel García Rulfo y Tenoch Huerta.

Por otro lado, Héctor mencionó que el 9 de julio, Netflix estrenará la serie Gringo Hunters al lado de la también lagunera, Mayra Hermosillo.

Es una coproducción de México y Estados Unidos. Adrián Grünberg, Alonso Álvarez, Jimena Montemayor y Natalia Beristáin son los encargados de dirigir este proyecto, bajo la producción de Woo Films y Redrum en coproducción con Imagine Entertainment y en asociación con The Washington Post, contó el entrevistado.