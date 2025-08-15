Academia Santos-Torreón, en marcha

a Academia Santos Torreón es una realidad. Ayer en el Auditorio Orlegi del Territorio Santos Modelo (TSM), se realizó la presentación oficial del centro de formación del club albiverde.

El arranque de actividades, será el próximo lunes 25 de agosto, en las remozadas canchas de la Línea Verde, al Oriente de la ciudad, que servirán como sede, para los entrenamientos de las futuras promesas de los Guerreros.

La conferencia de prensa fue encabezada por Selina Bremer de Cepeda, Presidenta Honoraria del DIF Torreón y Alejandro Irarragorri Kalb, presidente del club albiverde. Los acompañaron Ariel Martínez Mendoza, jefe de gabinete de la actual administración del municipio; Ramón Chufani, director del Instituto Municipal del Deporte (IMD) de Torreón y La Directora General del DIF Torreón es Marlene Martínez Valdés

El cupo inicial es para 200 niños divididos en 6 diferentes categorías, donde cada una de ellas, tendrá dos equipos. Se competirá en tres formatos: Futbol 7, 9 y 11. La sede de inscripciones será la misma Línea Verde, ubicada en Profesor Jesús Cueto No. 84 col. Sección 38), en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, así como de 16:00 a 19:00 horas.

Los requisitos son credencial de elector del padre, madre o tutor, así como CURP del menor. El costo de recuperación es de 100 pesos, mientras que el kit incluye uniforme oficial de las Academias Santos Laguna.

ENTRE SEMANA

En cuanto a los días de entrenamiento, será de lunes a jueves por la tarde, divididos en grupos. Los entrenadores serán de Santos Laguna, que a su vez servirá como capacitación para ellos mismos, con la intención de llevarlos en un futuro, a las fuerzas básicas de la institución verdiblanca.

Luego de las primeras semanas de entrenamientos, se buscarán ligas para poder participar y tener el fogueo necesario, para representar dignamente a la academia para finales de abril y principios de mayo del 2026, para una edición más de la Copa Santos Peñoles.

Durante su intervención, Chufani espera que con el éxito de asistentes en la Línea Verde, puedan ampliar el cupo para las diferentes categorías, aunque aclaró, que eso lo analizarán en conjunto con todos los involucrados.

Por último, Aleco Irarragorri, insistió y dejó entrever, que habrá un nuevo centro de formación del club, por el rumbo del Rincón del Marqués, antes de llegar al ejido La Partida, aunque no dio mayores pormenores en cuanto a fechas y ubicación exacta.