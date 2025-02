A más de una semana, Simas asegura que mañana se regulariza suministro de agua potable en Las Torres

Habitantes de la colonia Las Torres del municipio de Torreón pidieron al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) informar sobre el avance del mantenimiento de la bomba No. 55 pues desde el viernes 31 de enero que iniciaron los trabajos han tenido dificultades para poder cubrir las necesidades básicas en sus hogares.

El señor Pedro dijo que aunque el organismo operador prometió que estaría monitoreando el área para abastecer a los habitantes con pipas en caso de que se requiriera, “esto no ha sido así, pues las pipas de apoyo no pasan y es todo un problema con el aseo personal, el quehacer en la casa y los sanitarios, ojalá que resuelvan pronto porque no podemos estar así y mucho menos ahorita que la temperatura comienza a elevarse, la higiene es elemental”.

La bomba No. 55 se encuentra ubicada en la avenida Allende No. 5052 oriente de la colonia Nueva California y esta fuente de abastecimiento también alimenta a otros sectores como Villa California y Las Torres.

El Simas informó en su momento que el mantenimiento preventivo se llevaría a cabo en un periodo de aproximadamente siete días, por lo que dichas colonias resentirían baja presión en el suministro de agua. El 31 de enero, la paramunicipal agradeció la comprensión de la ciudadanía por las acciones a realizar, las cuales son encaminadas a brindar un servicio eficiente y continuo en el servicio de agua en la próxima temporada de calor.

El área de Comunicación Social del Sistema, informó que los trabajos concluirían este martes por la tarde noche por lo que se espera que el suministro de agua potable se normalice mañana miércoles.

En estos casos, y una vez que terminan los trabajos, la bomba se purga y el líquido se inyecta a las redes generales de suministro de los sectores habitacionales mencionados. Se detalló que una vez que se termine con el mantenimiento de esta bomba, harán lo propio con otras fuentes de abastecimiento. En lo que va del año, ya se dio mantenimiento a algunas bombas como la No. 48, No. 65 y No. 52R.

El gerente general del Simas, Roberto Escalante González dijo que se está llevando a cabo el programa de mantenimiento preventivo en el 50 por ciento de las 96 fuentes de abastecimiento con las que se cuenta con el fin de responder al incremento de la demanda de agua durante la próxima temporada de calor. Comentó que las acciones de mantenimiento iniciaron a finales de diciembre del año pasado y que se prolongarán hasta abril de este 2025.