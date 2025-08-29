A los 'noroñas' hay que darles un zape para que entiendan: Carlos Robles

Luego de la confrontación física entre Alejandro “Alito” Moreno, Presidente Nacional del PRI, y el senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, ocurrida esta semana en la Cámara de Senadores, el dirigente del PRI en Coahuila, Carlos Robles, salió en defensa de Moreno y lanzó fuertes críticas contra el legislador morenista, al afirmar que “necesitaba un zape”.

Robles calificó el incidente como una consecuencia de la actitud provocadora de Fernández Noroña, a quien tildó de “bravucón de barrio” y lo acusó de mantener una conducta sistemáticamente ofensiva: “Lo que vimos en el Congreso fue un efecto, y todo efecto responde a una causa”, aseguró.

Pese a condenar la violencia como principio general al afirmar que la violencia se reprueba en cualquier ámbito, Robles argumentó que el comportamiento de Noroña ha cruzado límites, sugiriendo incluso que en algunos casos es necesario recurrir a medidas correctivas: “Hay casos en que hay noroñas en el camino nuestro, que hay que darles un zape, porque no hay otra forma de que entiendan los temas”, dijo.

El líder priista también acusó al senador de Morena de faltar al respeto a mujeres, aludiendo a casos como los de la senadora Lilly Téllez y la periodista Azucena Uresti. Además, denunció que Fernández Noroña ha ejercido un comportamiento autoritario durante las sesiones parlamentarias, negando la palabra a legisladores de oposición, entre ellos el propio Moreno.

“El Presidente del PRI respondió a una agresión”, insistió Robles, defendiendo que en el Congreso debe garantizarse el derecho a expresarse de todos los legisladores, independientemente de su filiación partidista: “No podemos estar de acuerdo con un Parlamento en el que el líder del momento esté negando la palabra a cualquier senador o diputado”, concluyó.