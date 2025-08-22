A la espera de sesión extraordinaria para abordar el trasplante de casi 100 árboles

El regidor del partido Morena, Gabriel Francisco Pedro urgió a que se realice la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Medio Ambiente que se había programado para abordar el tema de los árboles que serán trasplantados por la construcción del Sistema Vial Abastos-Independencia, la que sería con carácter abierto a la ciudadanía interesada o que quisiera aclarar algunas dudas.

Aunque se había convocado a dicha reunión el pasado 18 de julio, se canceló hasta nuevo aviso por motivos de agenda de autoridades estatales, según dijo en su momento el alcalde, Román Alberto Cepeda, y hasta entonces no se ha vuelto a invitar a los consejeros.

La sesión extraordinaria tenía como único punto a tratar en la orden del día, el tema referente al destino que tendrán los casi 100 árboles que serán retirados del camellón del bulevar Independencia, y que fue objeto de polémica desde que se dio a conocer.

El edil, quien preside la Comisión de Medio Ambiente del Cabildo, consideró importante que se realice este encuentro, pues hay el interés de saber bajo qué mecanismos se hará el retiro de los árboles y su trasplante a otros espacios públicos de la ciudad.

Reconoció que aunque el tema fue politizado por algunos grupos o personajes, todo lo relacionado con el medio ambiente debe tener su justa dimensión e importancia por parte de las autoridades.

“Lo que se ha comentado es la necesidad de socializar, de poner al alcance de la ciudadanía toda la información incluso desde que una obra está en planeación”, lo que a su parecer, no ha ocurrido con este proyecto y a esto se debe que exista desconocimiento.

Consideró también la importancia de medir el impacto ambiental de este tipo de medidas, al señalar que en principio se había considerado la tala de casi 50 árboles, pero por la presión social se decidió que éstos serán trasplantados con otro número igual.

Gabriel Francisco Pedro dijo que aunque ha sido insistente en el grupo de WhatsApp que se abrió con los integrantes del Consejo, no se ha generado una respuesta del director de Medio Ambiente, Marcelo Sánchez Adame.

“La única respuesta es que están viendo el tema con el alcalde y que después van a convocar”, señaló, al acusar al funcionario de cerrazón por el origen político del regidor, quien dijo que “ahorita ya estamos gobernando, los colores no son importantes, hay que privilegiar el medio ambiente”.

Cabe señalar que el Programa de Mitigación y Compensación Ambiental “Rescate de arbolado y reforestación”, incluido en el proyecto ejecutivo del Sistema Vial Abastos-Independencia, establece la necesidad de compensar las afectaciones sobre las especies y rescatar la mayor cantidad posible de ejemplares.

Para ello, se acordó que por cada árbol talado la empresa constructora deberá compensar con otros cinco ejemplares, de dos metros de altura mínima y 1.5 pulgadas de diámetro.

Unidad de Vigilancia Ambiental, otro pendiente

El regidor de Morena señaló que tampoco se ha abordado lo relacionado con la Unidad de Vigilancia Ambiental, que se pretende crear pero que en principio requerirá de la modificación de diversos reglamentos municipales.

Dicha instancia dependerá de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA), y tendrá funciones de vigilancia y facultades para establecer sanciones a quienes tiren basura en lugares no autorizados o cometan otras prácticas en perjuicio del medio ambiente.

La propuesta ya está a nivel de comisiones de regidores, para lo cual tendrán que revisar los alcances y establecer el marco jurídico.

Sin embargo, no han sesionado las comisiones de Medio Ambiente y Gobernación y Reglamentación, una reunión que se ha postergado en las tres últimas semanas debido a los cambios de funcionarios de primer nivel de la administración que están por realizarse.

