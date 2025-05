500 familias de Sabinas podrán tener acceso a vivienda a través de la Conavi

En Sabinas, 500 familias que no cuentan con Seguro Social podrán adquirir una vivienda a crédito a través de la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI).

José Feliciano Diaz Iribarren, alcalde de Sabinas, reveló que en los próximas días se estará colocando la primera piedra de contracción de las viviendas, mismas que se ubicaran en la colonia San Antonio.

Todas las casas serán por medio de la CONAVI, estarán en un predio de 7 hectáreas, donde podrán adquirir una vivienda con pocos requisitos, entre ellos, que salario mensual no mayor a 18 mil pesos por mes entre toda la familia.

Indicó que las casas son tipo Infonavit, con alrededor de 120 metros cuadrados de terreno, con 60 metros de construcción.

Comentó que probablemente en junio inicie la construcción, previamente se harán los planos para posteriormente colocar la primera piedra, y sería antes de que concluya el año cuando se estaría entregando las primeras casas.

Para ello, explicó que habrá promotores por todas las colonias en Sabinas ofreciendo este tipo de viviendas.

Y aunque mencionó que aún no tiene el costo total que tendrá la vivienda, ya que apenas se esta en la etapa de la entrega de terrenos y documentación para poder acceder a este programa.

Añadió que una vez que se tengan cubiertos todos los requisitos, terrenos y las donaciones que se tienen que hacer por parte de municipio, a partir de ahí la gente de CONAVI caminará por toda la ciudad ya con información sobre costos, cuanto será el pago por mes.

“Lo que si se es que no habrá intereses en las casas, entonces eso es muy importante. Este programa es exclusivamente para aquellas personas que no cuenten con seguro social, es decir, que no cuenten con puntos para Infonavit y que no acceden a un sueldo mayor de 18 mil pesos mensuales”, concluyó.