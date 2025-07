4 celebridades que fueron captadas siendo infieles

Tras el escándalo de infidelidad que se vivió en el concierto de Coldplay, en redes sociales han estado recordando a los famosos que fueron captados traicionando a sus parejas.

Algunas parejas de celebridades han quedado grabadas en la memoria colectiva, especialmente aquellas formadas por famosos que estaban en la cima de su carrera cuando compartían una relación.

Estas uniones no solo captaban la atención por su popularidad individual, sino por el impacto mediático que generaban al estar juntos. Muchos de estos romances marcaron una época y siguen siendo recordados con nostalgia por los fans.

A continuación, haremos un pequeño recuento de esas relaciones icónicas que dejaron huella, ya sea por su intensidad, brevedad o por el lugar que ocuparon en el mundo del espectáculo.

Kristen Stewart

Una de las relaciones más recordadas de Hollywood fue la de Kristen Stewart y Robert Pattinson, protagonistas de la exitosa saga Crepúsculo. Su romance traspasó la pantalla y capturó la atención de millones de fans en todo el mundo.

Sin embargo, en 2012, la relación se vio sacudida por una polémica: Stewart fue captada en actitud comprometedora con Rupert Sanders, director de la película Blancanieves y el cazador, lo que desató un escándalo mediático. Aunque Kristen pidió disculpas públicamente, la infidelidad marcó un punto de quiebre.

Justin Timberlake

La relación entre Justin Timberlake y Jessica Biel ha sido una de las más estables y admiradas de Hollywood, pero no ha estado exenta de polémicas. En 2019, Justin fue fotografiado en actitud cercana con la actriz Alisha Wainwright, su compañera de reparto en la película Palmer.

Las imágenes levantaron rumores de una posible infidelidad, aunque él negó que hubiera algo más allá de una imprudencia, atribuyéndolo al exceso de alcohol. Timberlake pidió disculpas públicamente a su esposa y a su familia, y la pareja logró superar el incidente, manteniéndose unida y fortaleciendo su relación tras la controversia.

Scott Disick

La relación entre Scott Disick y Kourtney Kardashian fue una de las más seguidas en el reality Keeping Up with the Kardashians. Juntos tuvieron tres hijos y compartieron años de altibajos marcados por fiestas, excesos y, en varias ocasiones, infidelidades por parte de Scott.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en 2015, cuando fue fotografiado con su exnovia Chloe Bartoli en Mónaco, lo que llevó a Kourtney a terminar la relación definitivamente. Aunque han logrado mantener una relación cordial como padres, las infidelidades y los problemas personales de Disick fueron determinantes en la ruptura de su historia de amor.

Ashton Kutcher

La relación entre Ashton Kutcher y Demi Moore fue una de las más comentadas de principios de los 2000, tanto por su diferencia de edad como por su exposición mediática. Sin embargo, en 2011, el matrimonio se vio envuelto en un escándalo cuando se reveló que Kutcher había sido infiel con una joven llamada Sara Leal durante un fin de semana en Las Vegas.

La noticia causó un gran revuelo y, poco después, Demi anunció el fin del matrimonio. Años más tarde, ambos hablaron públicamente sobre los desafíos de su relación, incluyendo la infidelidad, y siguieron caminos separados.