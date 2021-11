Andrea Legarreta defiende a Paulina Rubio tras polémica en su visita al Programa Hoy

Andrea Legarreta defendió a Paulina Rubio explicando que quizá no fue un desaire la entrevista que le dio en su programa "Hoy", sino que tal vez a "Pau" se le facilita voltear más hacia un lado que al otro. "Al final, es nuestra invitada. Y si ella quiere estar volteando hacia allá porque ese es su lado, pues tengo que respetarla", comentó.

Andrea Legarreta ahondó más sobre el tema explicando que "La Chica Dorada" sí había puesto algunos requisitos para aparecer en el programa, uno de ellos, el lugar donde se sentaría para la entrevista y que, al final, no se respetó.

"Fue una falta de comunicación. No es que me quiera hacer la inocente, ni nada. En verdad, no lo siento así. Yo no lo sentí así porque cuando me despedí de ella nos dimos un abrazo y no creí que fuera un desaire".