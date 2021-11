Nuevas placas permitirán combatir delitos

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís adelantó que las nuevas placas vehiculares del año que entra contarán con un lector, el cual servirá para garantizar la seguridad, pues permitirá identificar unidades o personas involucradas en algún delito.

"Vale la pena modificar el formato con lectores y además con las cámaras de video inteligentes que nos ayudan a la identificación de rostros y vehicular, y entre más tecnología podamos tener para que dentro del diseño de las placas se pueda obtener una mejor identificación, lo vamos a hacer", dijo.

Lo anterior fue uno de los acuerdos que se tomaron en la reunión que tuvo con los gobernadores de Tamaulipas y de Nuevo León.

"Se tuvieron varios acuerdos interesantes. Yo creo que la actualización del padrón del control vehicular, en materia de seguridad, que ya en la revisión, la evaluación que se hizo, varios de los delitos son cometidos con unidades que no portan o no están actualizadas sus láminas, y sobre todo en el caso de Nuevo León, que no se cambiaba, no se refrendaban por un compromiso que se había hecho con la sociedad".

Reiteró que ahora las placas ya traen código de barras o lector, además de las cámaras de videovigilancia o los arcos que tienen proyectado colocar en los tres estados para tener un mayor control a la entrada y salida de sus fronteras, pero subrayó que se tendrá que actualizar el padrón.

"En el caso de Tamaulipas y Coahuila, teníamos que iniciar para el año que entra el canje de placas y que Nuevo León trataría de ajustarse en un canje de placas y actualización del padrón vehicular".