Que no nos comparen porque no me gusta: Leonardo Aguilar sobre Majo Aguilar

La dinastía Aguilar es una de las familias artísticas más importantes de México, los primos Leonardo y Majo Aguilar respondieron ante los rumores que los colocan como rivales en la familia. Leonardo es hijo de Pepe Aguilar, mientras que Majo es la hija de Antonio Aguilar Jr.

Los cantantes hablaron de manera sarcástica sobre la relación y sentimientos que tienen el uno con el otro. Y es que aunque pertenecen a la misma familia trabajan por separado, Leonardo trabaja exclusivamente con su padre y su hermana Angela, mientras que Majo se encuentra en el camino de formar su carrera como solista.

A través de redes sociales los famosos aparecen en video en donde tienen una pequeña conversación sobre su relación:

Leonardo Aguilar expresó : "Que no nos comparen porque no me gusta". Ante lo que Majo señaló que a ella tampoco le gusta, además de que ambos coincidieron en que son muy lejanos y diferentes. El video lo finalizan con Leonardo deseándole que le vaya mal: "Ojalá que te vaya muy mal" a lo que Majo le responde "Yo te deseo que te vaya todavía peor".

Leonardo Aguilar le desea lo peor a Majo Aguilar… pic.twitter.com/xDUw8T97Bz — Lo + viral (@VideosVirales69) November 10, 2021

El hijo de Pepe se encuentra en este momento de gira junto a su padre y su hermana, ha lanzado dos álbumes de estudio al mercado, el primero junto a su hermana Angela "Nueva Tradición" en 2012 con tan solo 12 años, en donde cada uno interpreta cuatro canciones y el segundo "Gallo fino" con el que consiguió dos nominaciones al Grammy Latino en las categorías de mejor álbum norteño y mejor canción original.

Por su parte, Majo Aguilar se ha desempeñado como cantante y compositora , tras firmar un contrato con Universal Music en 2019 lanzó el EP "Soy", el cual incluye seis temas de pop y cumbia. En 2021 se lanza al mercado cantando ranchero con el sencillo "No Voy a Llorar". En octubre salió su primer disco de estudio "Mi herencia, mi sangre".