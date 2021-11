Paty Navidad dice que no le dio COVID-19

La actriz mexicana Paty Navidad asistió a la alfombra roja de los Premios de la Radio en donde hizo declaraciones nuevamente controversiales, ya que tras haber sido hospitalizada meses atrás, negó haber enfermado de COVID-19 mientras concursaba en MasterChef Celebrity.

El programa De Primera Mano entrevistó a la famosa en donde habló sobre los problemas de salud por los que fue hospitalizada, señalando que lo que se dijo en los medios no era verdad.

"La verdad es que siempre he estado bien, bueno hubo algunas cosillas de salud pero que no fue lo que se dijo, nadie estamos exentos pero yo normalmente he sido una mujer muy sana toda mi vida y fuerte y muy ágil recuperación, se dijeron muchas cosas y yo los estuve viendo desde el hospital porque si llegué al hospital por un problema de oxigenación, nada más, y desde ahí los veía con todo lo que se decía de mi, que realmente está muy lejos de la realidad", dijo.

Aunque no niega estar en el hospital, incluso dijo que aun tiene secuelas por los medicamentos que recibió.

"Al salir del hospital si salí mal, salí mal porque me pusieron muchísima cortisona que me hinchó y todavía estoy en ese proceso; cortisona y esteroides y me sacaron sangre todos los días, como cinco tubos, entonces si salí muy débil. Cosa que difícilmente pasa en mí, pero ya estoy muy bien bendito dios, ya camino seis-siete kilómetros diarios y hago ejercicio y estoy en dieta de desintoxicación".

Fue a mediados de año que Paty compartió en su cuenta de Instagram que consideraba a vacunación como "un derecho, no una obligación", afirmando en diferentes ocasiones su rechazo contra la vacuna antiCOVID-19.

"Nada, ni COVID, ni tumor, bendito dios, ni nada. Te digo, yo los veía desde el hospital todo lo que se decía de mí y todas las cuentas que estuvieron abriendo en mi nombre también, donde publicaban muchas cosas que yo nunca dije, porque no tengo ni una red social. Pero estoy muy feliz, me da tranquilidad, ya lo que tenía que decir lo dije".

"Y ahora se me voltearon todos, que pasa con mis amigos, los cuates, pues ni modo, ya aprendí cosas nuevas también".

La actriz de 48 años no ha tenido proyectos profesionales de que participó en la telenovela "Por amar sin ley" en el 2019, su nombre ha resonado últimamente por sus declaraciones por la pandemia de COVID-19,y teorías de conspiración que apoya, sus comentarios que han sido criticados provocaron que sus redes sociales fueran suspendidas por compartir información falsa. Aunque este año intentó retomar la televisión en MasterChef, no ha crecido.