Suicidio, más letal que el COVID en jóvenes

En el marco de la presentación de una iniciativa para la creación de la Ley de Salud Mental para el Estado de Durango, se dio a conocer que el año pasado más jóvenes fallecieron por suicidio que por COVID-19.

"El estigma ha seguido cobrando la factura de la atención en salud mental, de pronto lo que no se ve no se atiende, si no sangra, si no se observa alguna enfermedad evidente, creemos que no existe pero no por ello quiere decir que el problema no esté", indicó la directora del Hospital de Salud Mental, Carolina Herrera.

Por lo que consideró urgente visibilizar la problemática, "hoy por hoy la segunda causa de muerte de nuestros jóvenes entre 15 y 29 años es suicidio, nuestros jóvenes están muriendo por suicidio. El año pasado tuvimos 18 pérdidas en este grupo de edad por COVID versus 56 por suicidio, entonces es importante que volteemos a ver a la salud mental", citó.

Expuso que el suicidio se puede prevenir y es la segunda causa de muerte, pero en primer lugar están los accidentes que en muchos de los casos se suscitan por alguna situación de salud mental como el consumo de sustancias, privaciones de sueño, falta de atención o cualquier otro que pueda provocar un accidente.

Con la pandemia se evidenció que es prioritario prevenir, informar y concientizar, pero también atender con dignidad y calidad. "Los profesionales de salud mental desafortunadamente somos pocos en el país y en el mundo, Durango es privilegiado, tiene un número de psiquiatras aceptable de acuerdo a la media del país, no por ello es apropiada", expuso.

Sin embargo, enfatizó que la salud mental es responsabilidad de todos, no solo del sector salud y dijo que solo el 1.2 por ciento del presupuesto de salud se destina a salud mental.

Expuso que la depresión es la primera causa en el mundo de días vividos con discapacidad y la primera causa de impacto económico en las empresas. Y enfatizó que el problema está rebasándonos.

"La persona más joven que se suicidó este año en Durango tiene 10 años, puede ser el hijo de cualquiera de nosotros", enfatizó.

Por su parte, la diputada Gabriela Hernández López destacó que la iniciativa garantiza la promoción, prevención y atención a la salud mental de una manera integral y consideró indispensable la coordinación con autoridades y con organizaciones de la sociedad civil.

Indicó que si este tema no está en el presupuesto, no se podrá garantizar que se den resultados.