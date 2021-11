Desconocen plan de regularización

Se desconoce la estrategia que aplicará el gobierno Federal, para la regularización de los autos "chocolate", pues no es tan sencillo como lo plantearon.

Lo anterior lo dio conocer el gobernador del estado Miguel Riquelme, en la visita que hizo a Francisco I. Madero y reiteró que no está de acuerdo, no obstante, la regularización de ese tipo de unidades ayudará al tema de la seguridad, puesto que finalmente serán registrados en el padrón.

"Todavía no se sabe, el Gobierno federal emitió el decreto y veremos de qué forma lo aterriza, porque no es tan sencillo como lo plantearon, finalmente deben de llegar a la Recaudación de Rentas de las entidades y veremos cual es el planteamiento o cual es la organización para la regularización de vehículos, pero eso se sumaría a la actualización del padrón vehicular que estamos proponiendo (entre Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León), por el tema de la seguridad".

Reiteró que al "empadronar" los vehículos de procedencia extranjera abonará en la seguridad, puesto que facilitará la identificación de no solo se las unidades, sino de las personas involucradas en algún ilícito.

"Yo no estoy muy de acuerdo en la regularización de los vehículos chocolates, sin embargo, el decreto ya esta y nada más habría que poner orden para que en materia de seguridad nos pueda apoyar para la identificación de los vehículos".

El mandatario estatal resaltó que, Coahuila tiene operativos permanentes, que no le ha permitido al crimen organizado alojarse en el estado.

"La realidad es que de un día para otro no se experimentan cosas que todo el año la policía tiene en materia preventiva y aquí estaremos alerta, no solamente ahorita, sino todo lo que me resta de la administración".

Por ultimo advirtió que seguirá fortaleciendo los cuerpos policíacos y para ello dijo está por cerrar el dialogo con alcaldesa y alcaldes que tomarán el cargo el primero de enero para confirmar esa coordinación que se requiere a través de los Mandos Únicos.