Migrante que falleció fuera de albergue en Saltillo nunca solicitó refugio: Xicoténcatl

Luego de que se diera a conocer que un migrante que se encontraba en espera de ingresar a la Casa del Migrante falleció en Saltillo, el director Alberto Xicoténcatl, informó que éste nunca solicitó refugio en el lugar, así como ayuda de ningún tipo.

“Es una persona que de repente se dijo que quería ingresar a la casa y que estaba esperando su ingreso, pero no, fue una persona que nunca acudió a la Casa del Migrante de Saltillo, nunca nos pidió entrar, mucho menos nos pidió alimentación”, dijo.

Informó que tras la última información que se supo es que el migrante tenía fuertes problemas de alcoholismo y desgraciadamente falleció por una congestión alcohólica.

“Si estábamos llenos, pero en este caso el señor no pidió ingresar o pidió entrar para bañarse. Hay mucha gente que no se acerca a la casa y se quedan en la inmediaciones de la organización, pensamos que se sienten más seguro, no sabemos exactamente la razón”, dijo.

Indicó que por lo anterior, el migrante ni si quiera estaba en lista de espera.

Fue el pasado seis de noviembre que se dio a conocer que un hombre de aproximadamente 50 años de edad, fue encontrado sin vida al exterior de la Casa del Migrante.

Fue aproximadamente a las 15:30 horas cuando se reportaron los hechos al Sistema Estatal de Emergencias 911, donde vecinos reportaron a una persona aparentemente sin vida en la calle Juan de Erbaez en la colonia Landin.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Civil Coahuila, quienes acordonaron la zona, mientras que paramédicos confirmaron su deceso.