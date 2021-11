Presupuestos de egresos e ingresos se hicieron 'sin esperar nada' de la Federación, dice Riquelme

"Coahuila preparó su Presupuesto de Egresos y su Ley de Ingresos sin esperar nada del presupuesto federal, es decir lo que cayera era bueno", dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, ante la aprobación en lo general, el día de ayer, en el pleno de la Cámara de Diputados, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2022, en donde se contempla la reasignación de recursos en algunos rubros.

Incluso dijo que en el transcurso del día de hoy, se enteraría del monto que se le asignará al estado de Coahuila, pero reiteró que no se tenían muchas expectativas.

"Ya lo había dicho, lo adelanté, ayer o antier que estuve en La Laguna, y les dije que no tenía mucha expectativa del presupuesto, tampoco del que se presentó alterno. Yo fui diputado federal y sé perfectamente que el moverle un centavo al presupuesto implica un trabajo enorme; es decir, la cobija no se mueve pa’ un lado sin descobijar al otro. Sin lugar a duda y no creo incluso que haya reasignaciones, el presupuesto así va”.

TAMBIÉN LEE: Alcalde de Torreón sin 'esperanzas' de modificación en Presupuesto de Egresos Federal

El gobernador dijo que, justamente preparándose ante un posible ajuste en el presupuesto, les advirtió a los alcaldes y alcaldesas que están por iniciar sus administraciones no hacer gastos innecesarios, puesto que las prioridades de los municipios son otras, que cuiden los recursos para que al final de cuentas no salgan "quebrados" con el pago de los aguinaldos.

"Coahuila ya estaba preparado para eso. Tenemos pláticas con todas las alcaldesas y alcaldes, sean del partido que sean, vimos otra realidad de nuestra entidad y ellos ya saben cuántas participaciones les van a llegar para que se programen, que no hagan gastos".

Además, dijo que se les está pidiendo que se preparen para ponerse de acuerdo y ver con cuánto le van a "entrar" para la realización de algunos proyectos, pues reiteró que con los montos que se tendrán de las participaciones federales no les va a alcanzar para hacer obras solos.

VER MÁS: Empresarios de La Laguna estarán hoy en el Congreso para exigir un mejor presupuesto

"Hemos tenido reuniones, el Congreso citó a la gente de los nuevos alcaldes y alcaldesas, los que probablemente serán tesoreros, y van a hacer otras dos reuniones de carácter institucional con todos los municipios, porque nos interesa que todos calculen y separen (recursos). Para que me digan con qué le van a entrar con obras, a las prioridades, que no lo hagan solos porque no les va a alcanzar".

"Yo lo he dicho en varias ocasiones que no es lo justo, por que el estado aporta y aporta mucho, y no estoy hablando nada mas de las necesidades, estoy hablando que Coahuila aporta y debería ser recíproco el retorno y no lo es, pero estamos preparados para reparar, lamentablemente desde que se presentó este presupuesto, que no el justo para nuestra entidad, pues se está trabajando en hacer menor el impacto", finalizó Riquelme Solís.