Yuri asegura que el fin de la humanidad está cerca: 'tenemos que estar preparados'

Mientras que para muchos la llegada del 2024 significa nuevas oportunidades, para otros podría vaticinar tiempos oscuros para la humanidad, tal es el caso de Yuri quien asegura que el fin de la vida como la conocemos estaría muy cerca.

En sus más recientes declaraciones, la veracruzana sorprendió al hablar de un futuro desesperanzador para el planeta y la raza humana, debido a los problemas ecológicos, las guerras y los desastres naturales que se han presentado durante los últimos meses.

"Para mí, creo que esta es la última generación de este planeta por lo que conozco lo que dice en la Biblia, este planeta no va a durar mucho porque ya no aguanta.", dijo en entrevista para el programa "Sale el sol".

"El calentamiento global, las cosas que están pasando, los terremotos, y sin Dios, aún peor. Vean lo que está pasando en Israel, es una crueldad", agregó.

La intérprete de "Dame un beso" también señaló que quienes han estudiado los textos religiosos estás conscientes de que la situación no mejorará, por lo que pidió al público prepararse para lo que pueda suceder.

"Los que conocemos la palabra, sabíamos que esto iba a pasar y no va a cesar, va de mal en peor. Tenemos que estar preparados porque vienen momentos difíciles para la humanidad".

Asimismo, invitó a sus fans a reflexionar y trabajar espiritualmente, tal y como su familia lo han hecho: "Si tú no te agarras de Dios, no vas a poder subsistir; yo, como mujer cristiana, me estoy preparando espiritualmente, estoy preparando a mi hija".

Como era de esperarse sus palabras dividieron las opiniones por parte de los usuarios, pues mientras algunos apoyaron sus palabras, otros aseguraron que no dijo nada nuevo, pues como toda especie, los humanos algún día dejarán de existir y eso no tiene nada que ver con la religión, sino con la ciencia.

"El mundo se está acabando desde antes de Cristo. Tal vez se refiere a la raza humana, pero faltan muchísimos años para eso", "Desde que los humanos existen siempre se ha dicho que el mundo se va acabar", "Siempre ha habido desastres naturales y en realidad nadie sabe cuándo será (el fin del mundo)", "Tienes razón Yuri, el mundo ya no va a aguantar", son sólo algunos de los mensajes que pueden leerse.