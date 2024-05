Yo no veo al país dispuesto a aguantar un fraude: Riquelme Solís

El candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, Miguel Ángel Riquelme Solís, regresó a una edición más del Lado B de la noticia después de casi dos meses de campaña para una entrevista con la coordinadora editorial de El Siglo de Torreón, Socorro Muñoz y la periodista Diana González.

Restan 16 días para el cierre de campañas y 19 para que sea el 2 de junio.

El exgobernador de Coahuila declaró que ya recorrió los 38 municipios del estado, "algunos hasta en dos, tres ocasiones y las cinco regiones".

Agregó "sí ha sido muy intensa la campaña, ya estamos por terminar y ya se ve un ambiente con mayor participación y ahora sí la gente ya está metida en el proceso electoral, anteriormente veíamos que todavía las fechas no las traían muy bien cuadradas ni los cargos que se juegan para este 2 de junio".

Riquelme Solís afirmó que él y la también candidata al Senado María Bárbara Cepeda han tenido muy buena recepción y estas últimas semanas se han concentrado en centrar con la estructura del partido a votar por el PRI.

Mientras en reuniones con la sociedad civil ir por la coalición que tienen con el PAN y el PRD a nivel federal.

Manuel Bartlett y señalamientos tras apagones en México

El candidato se mostró firme y declaró "yo no quito el dedo del renglón, Bartlett (director de CFE) es un inepto, lo vemos desde el momento en que no hay una planeación en una empresa tan importante de nuestro México de hoy y que esto nos nos traiga como consecuencia la falta de suministro de energía eléctrica, no solamente para el consumo diario de de la sociedad, sino para la industria".

Riquelme Solís señaló "año con año, la Comisión Federal de Electricidad ha mostrado ineficacia en las fechas y en las épocas de más consumo que tiene el país, porque se viene el calor, se viene la producción en la industria y esa no se puede detener, porque también el consumo de agua en las bombas hay un consumo extraordinario de energía eléctrica; entonces todo esto, todo esto trae como consecuencia malestar en la ciudadanía.

Política energética y de seguridad

Miguel Ángel Riquelme Solís. (VERÓNICA RIVERA)

El aspirante a legislador pronunció que desde el Senado de la República "habremos de orientar las políticas del Ejecutivo para que garanticen el consumo de todo y que garanticen que CFE tenga una apertura a la inversión privada y que mejore la pública".

Consideró que la apertura de la inversión privada "nos vino a dar un auge, un impulso al desarrollo económico del país, hoy las empresas que están llegando a Coahuila, sobre todo las de autopartes de automóviles eléctricos exigen que podamos tener disponibilidad de energía limpia".

Manifestó que resulta "contradictorio" que hablen de seguridad cuando le quitaron los recursos a los municipios "nos va a costar muchos años recuperar esos fondos y fideicomisos de nueva cuenta".

Con ello hizo un llamado a votar por los candidatos a diputados federales para recuperar parte de esos fondos y establecer competitividad y desarrollo en el estado.

Modelo Coahuila

Miguel Ángel Riquelme destacó que el Modelo Coahuila "se potencia en todos los ámbitos, desde el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el propio Ejecutivo y sobre todo en la actuación por regiones de las fuerzas del orden".

Destacó que Coahuila tiene 5 regiones muy alejadas una de la otra y 38 mandos únicos, es decir, "todos ellos están en coordinación o pertenecen a la policía estatal y son grupos de reacción".

Propuso que este debe ser llevado a nivel nacional para que estados como Zacatecas y Tamaulipas "hagan su chamba y podamos tener garantía de que quienes realmente están metidos en mejorar la seguridad como es el Ejército y la Guardia Nacional tengan las facultades de detener a cualquier miembro de la delincuencia organizada, así sea un halcón, un sicario, alguien que vende droga o alguien que lava dinero". Experiencia

"Toda la experiencia que adquirí en materia de seguridad aquí en Coahuila la vamos a llevar al Senado de la República y la vamos a transformar en acuerdos, leyes, convenios que obliguen a los gobernadores a actuar de manera decidida contra la delincuencia organizada", adelantó el candidato a senador.

"Apagón" en el INE

Riquelme Solís descartó un posible intento de fraude y sostuvo que hoy en día un proceso electoral no nada más tiene que ver con la parte digital, "hoy los partidos políticos tenemos muchísimos medios de comunicación para poder llevar rápidamente el conteo de votos a la sede, comité directivo estatal, anteriormente se podían desaparecer en el camino actas, urnas, muchas cosas; hoy no".

Planteó que en la elección a gobernador, él lo vivió en "carne propia", ya que el INE declaró ganador al partido de oposición a las 2:00 de la mañana, "nada más que yo tenía todas las actas, para las 3:30-4 de la mañana yo ya tenía todas las actas en mi poder y tempranito en rueda de prensa dije, 'no, yo gané por 30 mil votos'".

A lo que agregó "yo no veo al país dispuesto a aguantar un tema de esos (en referencia al fraude), ojalá y no se les ocurra, la realidad es que hoy, tenemos mucha tecnología para evitar eso y protocolos".

"En esta vida democrática creo que todos los partidos políticos hemos experimentado triunfos y derrotas y en ese sentido creo que el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto local (IEC, para el caso de Coahuila) ha garantizado que esto ha sido un proceso democrático realmente".

