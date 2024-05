Yo no me vendo, yo no declino: 'El Soli'

El candidato a la alcaldía de Torreón por Movimiento Ciudadano, Jorge Torres Bernal, se dijo indignado por la declinación de la candidata por Ramos Arizpe, Cristina Victoria Palma para unirse al proyecto encabezado por Tomás Gutiérrez Merino, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad de Coahuila, integrada por los partidos PRI, PRD y UDC.

En un comunicado, el candidato dio a conocer su postura en la que además dijo que él no se vende y “yo no declino”.

“No puedo más que expresar mi más profunda indignación. Esta maniobra representa una cooptación política que denigra los valores democráticos que tanto necesitamos defender en nuestros tiempos.

Soy firme en mi posición: Yo no me vendo, yo no declino”.

Dijo que continuará en la lucha por la dignidad y los derechos de los ciudadanos, no para ceder ante juegos políticos.

Además comentó que la elección realmente será entre tres contendientes “por lo que el PAN se irá al cuarto lugar”.

“Dijimos que aburrido no iba a estar”, se lee en el comunicado en el que además dio a conocer que este miércoles 14 de mayo habrá de realizar su cuarta visita al Mercado de Abastos, en donde dijo refrendará su compromiso con los comerciantes y visitantes.