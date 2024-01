'Yo le dije a mi mamá que quería ir a terapia'

- Diariamente, el Centro de Integral de Salud Mental (Cisame) de Gómez Palacio, brinda atención integral ambulatoria a ocho adolescentes de entre 10 y 15 años de edad, que tienen diagnóstico del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), ansiedad y/o depresión.

Alejandra Ramírez Muñoz, psicóloga de la unidad, dijo que el bienestar emocional, psicológico y social es importante para el desarrollo de los menores pero que existen algunos factores que constituyen un riesgo para su salud mental. Pueden ser desde la exploración de su propia identidad, el consumo temprano de alcohol y tabaco, acoso escolar (bullying), crianza severa, problemas socioeconómicos, acoso y abuso sexual, exposición a la adversidad y ausencia del padre o la madre, o poca participación activa de los mismos, por ejemplo cuando tienen que trabajar.

"En una etapa de adolescencia, la familia va a ser el principal factor. Hay menores que no están con sus papás en casa por las tardes, son padres que trabajan, la abuelita los cuida o hasta la vecina les echa un ojo. Muchas veces también pasa que aunque los padres estén en casa, no hay atención de calidad, porque están con el teléfono celular y no le prestan atención al hijo.

Por ejemplo, ahora que regresaron a la escuela, no hay un seguimiento, no les preguntan cómo les fue en la escuela, con quién jugaron en el recreo, qué fue lo que más les gustó, si hubo algo que les incomodó, que los hizo sentir mal, que los lastimara o que les diera miedo", dijo.

Cabe hacer mención que, en casos como la depresión, se pueden manifestar síntomas como: conducta negativista, agresividad, irritabilidad, desgano para cooperar en actividades familiares, desinterés por el aseo personal, dificultades escolares, retraimiento social con hipersensibilidad, hipersensibilidad al rechazo, desinterés por cosas que antes le atraían, ideas de muerte o suicido y planes suicidas.

La psicóloga añadió que "últimamente ellos (los adolescentes) son los que piden la ayuda en casa. Cuando llegan aquí, nos dicen 'es que yo le dije a mi mamá que quería ir a terapia porque me siento triste, porque ya no quiero vivir y siento como si no perteneciera a este mundo'".

En el Cisame, se recibe a menores que principalmente no cuentan con régimen de seguridad social y la atención es gratuita y ambulatoria ,de lunes a viernes en horario de 8:00 a 14:30 horas. Según sea el caso, se brinda tratamiento farmacológico así como terapia individual, familiar y grupal. Ramírez Muñoz indicó que han sido mínimos los casos que son canalizados al departamento de Psiquiatría del Hospital Nuevo de Gómez Palacio.

PROTECCIÓN A LA SALUD MENTAL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que en niños, niñas y adolescentes, hay factores de protección a la salud mental como las habilidades y atributos sociales y emocionales individuales; interacciones sociales positivas; educación de calidad; familia y comunidades seguras; alimentación balanceada y acceso a la salud integral.

Además, señalan que a nivel mundial, uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en ese grupo etario. La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. Revelan que el hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro.