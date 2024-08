¿Ya compraste los útiles escolares para el regreso a clases? Profeco te da algunas recomendaciones

El regreso a clases puede significar un gasto de hasta 5 mil pesos para las familias con dos hijos en edad escolar, al sumar uniformes, inscripciones, libros, calzado, además de la compra de útiles escolares.

Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda elegir productos que brinden la máxima calidad, resistencia y seguridad en su uso, revisar muy bien los acabados y, según sea el caso, asegurarse de que incluya instrucciones y se informe sobre los riesgos de uso.

En uniformes escolares, Profeco recomienda considerar que las niñas, niños y adolescentes continuarán creciendo durante el ciclo escolar al seleccionar la talla. Revisa las recomendaciones de lavado, material, fabricante y país de origen que indica la etiqueta. Apoya a los productores nacionales. Es mejor que las telas sean de fibras naturales como el algodón, ya que permiten una mejor transpiración y comodidad.

Verifica que las costuras sean resistentes y bien rematadas para evitar su pronto desgaste, cierres, botones y ojales para que al manipularlos no fallen, se abran o se caigan. De ser necesario refuérzalos. Asegúrate que el calzado ajuste a su tipo de pie, de ello depende la comodidad, duración, resistencia y seguridad de tus hijas e hijos, para evitar que se resbalen. Nadie debe condicionar la compra de uniformes de diario, de gala o deportivos.

En útiles escolares hay que ver que los crayones no estén porosos ni se deshagan al pintar. En el pegamento líquido, que la tapa selle perfectamente, no esté seco y cuente con indicaciones de uso. Juego de geometría y reglas, que el material sea resistente, no tenga rebabas y los números y líneas sean legibles. Compás, que abra y cierre fácilmente y sus piezas no se desprendan al usarlo.

Lápiz adhesivo, si está etiquetado, que esté bien cerrado, si puedes abrirlo asegúrate de que no esté seco. Gomas, que no se deshagan al usarlas. Bolígrafos, que no dejen manchas al escribir, no se escurra la tinta y su trazo sea uniforme. Cuadernos, que pastas y hojas sean resistentes, y la espiral o las grapas sujetadoras estén bien colocadas.

Mochilas, que tengan buenas costuras y acabados, sean resistentes a la intemperie, de tamaño adecuado para los útiles y no sean muy pesadas. Flautas, que no tengan rebabas, especialmente en la boquilla. Las desarmables son más fáciles de limpiar.

En las tijeras, se debe revisar que tengan punta redondeada para evitar accidentes (tipo escolar), corten firmemente y se indique para qué materiales sirven. En las cintas adhesivas, que el enrollado sea uniforme, sin ondulaciones. En cuanto a las plastilinas o masas para moldear, que el empaque esté bien cerrado, no estén opacas o secas, sean suaves y fáciles de moldear. En los lápices y colores de madera, que la goma esté bien adherida y no tengan grietas.

Recomendaciones de compra

(ARCHIVO)

Adquiere tus útiles en tiendas establecidas, guarda el recibo de compra para hacer efectiva la garantía si llega a ser necesario.

Recicla artículos del ciclo anterior, así ahorrarás y ayudarás a cuidar el medio ambiente.

Al usar las hojas aún útiles de un cuaderno se habrán ahorrado un aproximado de 10 litros de agua por cada hoja. En el caso de los útiles fabricados con plástico, el seguir usando los que aún estén en buen estado, contribuye a evitar tirar al medio ambiente un material que tarda más de 500 años en degradarse.

Puedes encontrar la “Lista sugerida de útiles escolares” de educación básica conforme al grado escolar de tu hija o hijo en:

hhttps://www.gob.mx/sep/documentos/lista-de-utiles-escolares-educacion-basica-2023-2024