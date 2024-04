- El estar concentrados y no cometer errores a la hora de defender, son temas en los que Santos Laguna ha trabajado a lo largo de la semana, para mantener vigente su sueño de clasificarse al Play-In del Clausura 2024.

Así lo expresó el zaguero albiverde Matheus Dória, a pocas horas de recibir la visita del actual campeón de la Liga MX, las Águilas del América.

"Primero que nada tenemos que corregir los errores, son temas de concentración que nos afectaron en el partido anterior, pero hay que aprender de ellos" dijo el brasileño en los aspectos a mejor contra los azulcremas.

El central amazónico agregó: "Hicimos una muy buena semana pensando en cómo generar jugadas frente a América, y ahora depende de nosotros, tenemos que estar concentrados. Tenemos las armas para competir y ganar".

Para el espigado defensor, quien apuntó estar al cien por ciento en el aspecto físico, luego de un fuerte golpe sufrido hace casi un mes en el duelo ante Cruz Azul, que saldrán con la intención de ganar.

"Tenemos que ir siempre mentalizados en obtener los tres puntos. Este sábado jugamos de local y con nuestra gente, ya nos dimos cuenta de que cuando estamos unidos las cosas cambian a nuestro favor, en el pasado tuvimos grandes jornadas con nuestra afición, por lo que espero que no sea diferente este sábado. Estamos trabajando y dedicándonos para ganar ese partido y seguir soñando en el torneo" señaló.

Dejó en claro, que independientemente del rival, necesitan ganar para seguir sumando y pelear por puestos de Play In, ya que matemáticamente aún tienen posibilidades.

"Lucharemos hasta el último minuto. Yo me siento muy bien, previo a la Fecha FIFA recibí un golpe que me llevó a hacer trabajo diferenciado, pero en el último partido pude ver minutos, he estado trabajando toda la semana al parejo y ahora voy con todo contra América" respondió Matheus en la atención a medios, posterior a la práctica matutina del jueves en el TSM.

En la actual campaña, Dória es el segundo jugador del plantel santista con más balones recuperados en disputa con un total de 25, así como en balones recuperados con 82.

También en los rechaces (73) y es el tercero en pases acertados con 447, debido a su educada pierna izquierda.

El zaguero albiverde, supera los mil minutos de juego en el campeonato.

