Vivirán la música de The Legend of Zelda en Gómez Palacio

Los seguidores de la saga de videojuegos The Legend of Zelda, podrán disfrutar el próximo domingo 24 de noviembre, en el Teatro Alberto M. Alvarado de Gómez Palacio, en punto de las 18:00 horas, de un espectáculo encabezado por la Kamerata Kai, la cual interpretará en concierto los temas más clásicos de este mundo creado por la desarrolladora Nintendo.

La orquesta Kamerata Kai es un proyecto oriundo de Durango capital, el cual es encabezado por su director artístico Edgar Becerra. Cuenta con 15 músicos profesionales que ejecutan instrumentos como violín, violonchelos, contrabajo y piano.

Durante el concierto, que se conformará por dos bloques de 45 minutos cada uno, se incluirán las piezas musicales más icónicas de la saga pertenecientes a Link to the past (1991), Ocarina of time (1998), The Wind Waker (2002), Breath of the Wild (2017), Tears of the kingdom (2023), etcétera.

“Está la riqueza musical que te ofrece la saga. En Zelda puedes encontrar temas muy clásicos, muy orquestales, con su estructura clásica, hasta temas de los últimos juegos de Nintendo Switch, que son muy minimalistas, con técnicas de composición mucho más modernas, y que son de una gran calidad que la gente ubica. Son melodías muy icónicas, muy reconocibles”.

Además, se contará con una pantalla para proyectar imágenes de la saga y también habrá una exposición pictórica que se instalará en el vestíbulo del teatro.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma quieromisboletos.com.