Viven una Navidad siglera

Parte de la magia de la Navidad corresponde a la música. Sin duda, los villancicos son esenciales en estas fechas y ayer nuestros suscriptores disfrutaron de algunos de los más emblemáticos de la temporada.

En sinergia con grandes talentos laguneros, esta casa editora presentó el espectáculo "Una Navidad con El Siglo". El show tuvo lugar en nuestras instalaciones y dio inicio pasadas las 19:00 horas de este miércoles.

Los artistas invitados fueron Carlos Eduardo, Luis Villalba, Valerio Gaytán, Valeria Cárdenas, Bilhan Morales, Barby Vertti, Jatziri Muramay y el maestro José María Larios. Previo a la hora de la cita, miembros de nuestro Club del Suscriptor comenzaron a llegar dispuestos a pasar momentos muy navideños. Hasta Santa Claus se hizo presente para convivir con ellos. La arquitecta, Patricia González-Karg de Juambelz, Presidenta del Consejo de esta casa editora, dio inicio al evento dirigiendo unas emotivas palabras al público.

"Les agradezco su presencia en esta, su casa editora. Nosotros, la familia siglera, tanto nosotros que trabajamos aquí, como ustedes que han sido nuestros fieles lectores, les damos la bienvenida. Los recibimos con mucho cariño y ahora les presentaremos talentos laguneros porque aquí en La Laguna hay talentos impresionantes", exclamó.

El primer invitado de la noche fue Bilhan Morales. Este año, se hizo viral en redes sociales tras ser descubierto en autobuses llevando su voz por toda la ciudad.

Ayer, con su singular voz, deleitó a la gente con una versión en español de It's Beginning to Look a Lot Like Christmas.

Con un escenario que mostró la tradición de El Siglo de Torreón, en conjunto con detalles navideños, Valeria Cárdenas subió al entarimado acompañada del músico Mike.

Cuenta con una voz excepcional que la llevó a ser parte de La Voz, teniendo como coach a Ricardo Montaner. A Valeria le encanta la Navidad, así que ayer entregó I'll Be Home For Christmas.

Con su potente voz, la joven lagunera, Barby Vertti, se ha destacado en la región. Es hija de dos talentos, Arlette Vertti y el fallecido Tony Salazar. Barby llegó con todo el espíritu navideño para deleitar a los presentes.

Por unos momentos, Valerio Gaytán dejó su estilo de regional mexicano para dar paso a una faceta de villancicos.

Nacido en San Pedro, Coahuila, pero criado en Lerdo, Durango, Valerio es una promesa lagunera. En poco tiempo, ha registrado millones de vistas en YouTube con sus videos y miles de "streams" con sus canciones. Cantó ante nuestros suscriptores su versión de Rodolfo el Reno, acompañado del maestro José María Larios.

Avalada por 37 años de carrera, la cantante lagunera, Jatziri Muramay ha estado presente en varios eventos de El Siglo de Torreón y anoche no podía faltar. En mayo pasado cumplió su sueño de ofrecer un espectáculo en el Teatro Isauro Martínez y este miércoles figuró en Una Navidad con El Siglo de Torreón, en donde cantó Ven a cantar y Navidad Rock. También la acompañó el talento musical de Larios.

También figuró, Luis Villalba, un lagunero que lleva 14 años llevando su talento a diferentes escenarios de la localidad. Actualmente, se encuentra muy feliz, ya que acaba de estrenar su sencillo, ¿Cuántas noches?

Hizo suyo el escenario junto a Lino Sullivan, quien lo acompañó en la guitarra, para interpretar Llegó la Navidad y Navidad sin ti.

El cierre de "Una Navidad con El Siglo" estuvo a cargo del cantante, Carlos Eduardo, quien hizo suyo 2024 y espera destacar aún más en 2025.

Poseedor de un gran talento vocal, Carlos no para de trabajar, pero hizo a un lado cualquier ocupación para cantarles a nuestros suscriptores: Santa Claus llegó a la ciudad, Frente a la chimenea y Sonríe.

Al final del evento, los demás artistas se unieron a Carlos para entonar juntos el clásico Noche de Paz y posteriormente los invitados ganaron variados premios, incluyendo un viaje a Mazatlán, en una rifa.

Recuerden, somos más que una suscripción, somos un club lleno de beneficios diseñados para ustedes.

Los invitados

Ellos se presentaron anoche:

*Bilhan Morales

*Valerio Gaytán

*Valeria Cárdenas

*Jatziri Muramay

*Carlos Eduardo

*Luis VIlalba

*Maestro José María Larios.