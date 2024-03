Villegas seguirá el 'modelo' de AMLO

En San Juan del Río, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que su trabajo no se detendrá por el proceso electoral y que seguirá el modelo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esa ciudad, un reportero preguntó a Villegas si el proceso electoral detendría de alguna forma el trabajo del gobierno.

"El proceso electoral no detiene el trabajo de gobierno, al contrario, no podemos hacer varias cosas, pero sí podemos hacer esto que estoy haciendo yo: venir, escuchar, revisar, ver cómo van las obras, los programas, municipio por municipio", dijo el gobernador.

Villegas Villarreal dijo además que seguirá recorriendo normalmente el estado como el presidente de la República recorre el país.

"Yo voy a agarrar el modelo del Presidente de la República, él dijo 'voy a estar recorriendo todo el país' y yo me agarré igual, voy a estar recorriendo todo el estado, igual en esas supervisiones, siempre respetuoso del tema electoral, por su puesto, ese lleva su carril y el gobierno no se puede detener", dijo el mandatario.

Aseguró que no habrá una actitud pasiva para el gobierno local en los próximos meses en que se realizan las campañas.

"Es buena pregunta, me dijeron el otro día, oye, ¿entonces son tres meses tranquilos?, no señores, son tres meses intensos, porque no podemos hacer muchas cosas, entonces hay que hacer mucho escritorio, este tipo de cosas, revisar, ajustar, checar, poder darle para adelante, pero el gobierno no se detiene en nada en los proyectos que traemos", dijo el gobernador.

Comentó que incluso tratará de visitar todos los municipios de la entidad en este período.

"Voy a tratar de ir a los 39 municipios, tengo invitación para una gira al extranjero, una es en abril en Asia, hay que valorarlas, tengo varias invitaciones, creo que es buen momento para seguir atrayendo inversión y que a Durango le vaya bien. Aquí estamos contentos y a seguir jalando", acotó.