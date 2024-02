Vigilarán área protegida de Cañón de Fdez.

A un mes del inicio de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, la subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de La Laguna de Durango, prepara el operativo para proteger el área natural protegida del Cañón de Fernández, para evitar la presencia sobre todo de vehículos racer.

De acuerdo con el titular, Javier Franco Garza, se trabaja de forma coordinada con autoridades del municipio de Lerdo como Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública y Vialidad, ya que para entonces se espera la visita de entre 47 mil hasta 50 mil personas en esta área.

"Ya traemos los trabajos muy avanzados, estamos ya por sacar las reuniones que tenemos que hacer interinstitucionales, obviamente tenemos que coordinarnos con el municipio de Lerdo… nosotros estamos viendo ahorita la situación también con algunas instituciones académicas para que nos ayuden con el voluntariado que se requiere para la asesoría, para la dirección y para el cuidado también de la zona", explicó el funcionario del Estado.

Se vigilarán especialmente cuatro puntos de mayor afluencia que son: Graseros, Sapioriz, Santa Anita y la Posta.

De acuerdo con Franco Garza, no solo se esperan visitantes de la región lagunera de Coahuila y Durango, sino de otras partes del país que están de visita en la Comarca.

"Ahí tenemos que estar nosotros muy, muy cuidadosos con Protección Civil por el tema del alcohol, drogas y cosas de ese tipo que se pudieran presentar".

Sobre la presencia de los vehículos racer, recordó que está prohibido su paso por esta área natural protegida, por lo que se buscará endurecer las medidas, pues siguen haciendo caso omiso.

"No es posible que por la diversión de unos pocos, paguemos los platos rotos todos y sobre el cuidado de la naturaleza, estamos tratando de evitarlo con campañas de concientización, con los comisariados, reuniones de trabajo. El año pasado nos echó la mano la mesa de Seguridad, yo creo que debemos de endurecer las medidas, sobre todo, toda vez que no entienden, como son vehículos que no les podemos dar alcance en esos lugares, ya cuando pasa ese tipo de situaciones se nos complica muchísimo", reconoció el subsecretario.

Si bien la presencia de estos vehículos ha disminuido, pues se habían llegado a detectar grupos de hasta 30 racer, anunció que planteará ante la mesa de Seguridad, la necesidad de apoyo para evitar la destrucción que el paso de estas unidades pudieran ocasionar por la zona.

"Tengan la plena seguridad de que lo plantearé en la mesa de Seguridad para conseguir el apoyo de todas las instancias y sobre todo el interés que nos une a todos los laguneros, el de la preservación de la zona del área natural protegida", recalcó.