VIDEO: Dueño de Xolos es agredido por personal de seguridad del Cruz Azul

En medio del altercado entre Miguel Herrera e Iván Alonso, quedó atrapado Jorgealberto Hank, propietario de Xolos de Tijuana, quien se empujó y cruzó palabras con la gente de seguridad de Cruz Azul.

Un sujeto, al que mencionan como "Roca", que pertenece al cuerpo de seguridad de La Máquina, empujó al dueño del equipo fronterizo. Hank lo encaró y le dijo: "Nos aventaste. Ahora "sí señor", verdad. Primero muy huevudito".

Después se le ve discutir con más gente de seguridad que estaba a su alrededor. Y a alguien del personal le pide que anoten el nombre de la "Roca", quien fue el que lo empujó, cosa que desmintió el personal de seguridad a lo que Hank le reviró: "Te tienen grabado, güey".

Finalmente, Jorgealberto Hank, caminó por el pasillo del estadio Ciudad de los Deportes, para salir de la trifulca y evitar más polémica.

"No me pegaron. Sólo empujones, pero a todos. No hay bronca", señaló el directivo a ESPN.