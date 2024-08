Vida Campirana

CÓMO EVITAR UN ATAQUE DE ABEJAS

Estamos iniciando el mes de agosto y estamos también en pleno verano y es precisamente en esta cálida y bella estación en donde la naturaleza se manifiesta con todo su esplendor, ya que tanto en el campo como en la ciudad podemos observar la alegría y colorido que le caracteriza con sus hermosas flores, mariposas, el bullicio de sus pájaros, todo acompañado del verde en sus diferentes matices y en esta alegoría de bellos contrastes, no podía faltar la presencia de las hermosas y trabajadoras abejas que andan en pos de las flores para tomar de ellas su néctar y elaborar la miel que a todos nos encanta.

A continuación les invito a conocer una serie de recomendaciones para evitar ser atacados por las bellas abejas.

Estos insectos solo pican en su propia defensa o la del nido, la mayoría de las picaduras se producen entre mayo y septiembre, particularmente en los días más calurosos.

Al salir, especialmente si va al campo o a un lugar como plazas o jardines donde es muy probable que haya abejas; haga lo siguiente:

- Vístase con ropa que le cubra totalmente brazos y piernas.

- Utilice ropa de colores claros.

- Evite totalmente los colores oscuros o llamativos.

- No use perfumes.

- No pase cerca de donde haya enjambres, colmenas o donde se observan abejas, de ser posible lleve consigo una manta o costal.

- Si no tiene alternativa en su camino evite molestarlas.

- Si se encuentra en peligro ante un inminente ataque de abejas por favor no lo piense y haga lo siguiente

- Corra en zig-zag tan rápido como le sea posible.

- Si durante el trayecto se encuentra cercana una fuente de agua como acequia o una pileta, quítese inmediatamente los zapatos y sumérjase en ella siempre y cuando no signifique un riesgo para usted.

- Si a pesar de las recomendaciones anteriores ha quedado prácticamente a merced de las abejas le sugiero finalmente haga esta última recomendación.

- Tírese en el suelo pecho tierra y cúbrase con la manta hasta donde le sea posible. Evite cualquier movimiento y espere el tiempo suficiente para cerciorarse que ya no hay abejas cercanas a usted.

En caso de detectar un enjambre en un centro poblacional se recomienda lo siguiente:

• No molestar a los enjambres o reportarlos a protección civil más cercana

• Alerte a la población

• Guarde la calma

• Suspenda cualquiera tipo de actividad cercana al enjambre

• Evite movimientos bruscos

• Evite colores, olores y ruidos fuertes o desagradables

• No utilice fuego o insecticida

• No intente capturarlas

Por lo general las abejas son muy defensivas y donde pica una es casi seguro que muchas otras también lo hagan por eso si puede ¡Evítelo!

La apiterapia es una alternativa de apoyo a la curación de enfermedades por medio de piquetes de abejas; sin embargo, existe el caso contrario donde muchas personas han fallecido a causa del veneno que las abejas depositan al picar, por esta razón es mejor prevenir que lamentar… Pero si ya ha sido picado por una abeja, éstas generalmente dejan la lanceta, si esto ocurre no la retire con la mano, ya que en esta lanceta contiene aún más veneno de la abeja y que al tratar de retirarla al oprimirla la continua inyectando, lo mejor es acudir a un médico o que otra persona le ayude retirando esta lanceta con una navaja u otro objeto que evite tocarla directamente y no cometer el error común ya descrito, no aplique alcohol, ni de masaje busque ser atendido por un médico inmediatamente espero de corazón para usted que vive en el campo o va de paseo, tome en consideración las recomendaciones anteriores.

Recuerden que las abejas cumplen una función importante en la naturaleza que es la de polinizar, razón por la que debemos protegerlas y en caso de detectar enjambres reportarlos y verificar que estas hayan sido capturadas para reubicarlas y que no sean sacrificadas porque hoy más que nunca necesitamos de las abejas.

"POR SU COLABORACIÓN, MIEL GRACIAS"

