Vida Campirana

Estamos iniciando el mes de febrero, en el que es recomendable según los expertos realizar la poda de formación de los árboles, ya que estos deben ser podados antes de que inicie la brotación de follaje que se da al inicio de la primavera.

Es propicio hacer un alto en el camino y reflexionar lo que los árboles significan para la vida y de esto trata el tema de hoy, de todos los cuidados que ellos requieren; hoy me encuentro ante una situación de sentimientos encontrados, ya que cada vez que mis ojos ven un árbol plantado donde antes no había o que apenas fueron repuestos de aquellos que por alguna circunstancia se secaron; esta situación de ver esta positiva labor de la ciudadanía de plantar más árboles me llena de alegría, pero por otro lado me entristece darme cuenta que la mayoría de estos arbolitos recién plantados carecen de todo tipo de cuidados para su sano desarrollo, ya que no basta con sólo regarlos, sino también hay que formarlos para que cumplan su función en el medio ambiente, pues es común ver estos árboles cómo obstruyen el paso del peatón en las banquetas, tan sólo por no darles a tiempo una adecuada poda de formación, y para ello es necesario hacer la poda a tiempo y que la realice una persona conocedora, con la herramienta necesaria para que el árbol no sea dañado, ya que casi siempre estos árboles mal podados se talan y no cumplen con sus bellas funciones en la naturaleza, muchos de estos árboles mal podados llegan a morir.

Amigo lector, yo también les invito para que juntos plantemos al menos un árbol y que le brindemos las atenciones que estos requieren, entre ellos la poda de formación; eso me recuerda a quienes no se dieron el tiempo para formarlos y crecieron chuecos, como dice un refrán conocido: "árbol que crece torcido jamás su tronco endereza".

A continuación, los invito a disfrutar de esta bella reflexión que es muy propia al tema y cuyo autor es Ricardo Elizondo Elizondo.

EL TUPIDO TEJIDO DE LA VIDA

Es tan fácil conservar nuestro medio ambiente, tan sencillo inyectarle vida.

Sólo basta un poco de atención cada día y el árbol sembrado junto a nuestra puerta crecerá tanto que será visible desde la otra calle, y cobijará el amor de muchos pájaros y purificará el aire que nos rodea, y a su sombra la casa será más fresca y su copa protegerá de tolvaneras y sus muchas hojas humidificarán el ambiente y todo, todo a su alrededor, tendrá el esplendor de la vida saludable. Tantas cosas buenas con solo cuidar un poco el árbol sembrado junto a nuestra puerta.

La naturaleza toda es igual que nuestro árbol, lo que pide es tan solo un poco de cuidado diario, un poco nada más, ese poco ella lo devuelve aumentado, engrandecido.

Si en nuestro balcón cultivamos plantas en maceta, o en un bote amplio, sembramos una enredadera, en dos meses veremos y oleremos muchas flores, igual es con toda la naturaleza. Si en lugar de quejarnos de la tala de bosques fuéramos cada uno y sembráramos dos árboles o uno al menos, al término de cinco años la colina entera sería un refugio de vida, sería un bosque nuevo llamando lluvia y lavando los aires. Y con el poco esfuerzo de sembrar un árbol.

Nosotros, la naturaleza, el mundo, el universo, y todos, somos parte de un amplio y complicado tejido. En tan compleja trama cada ser viviente responde inmediatamente al cariño y al cuidado; y su respuesta es siempre, ya lo sabemos, vida buena para todos.

Propiciemos respuestas, cuidemos la naturaleza, tengamos cariño al TUPIDO TEJIDO DE LA VIDA.

Recordemos que los árboles son los pulmones del planeta, ya que inhalan el dióxido de carbono del aire y regulan el clima, nos dan oxígeno en abundancia, sombra, son refugio para las aves y otros animales silvestres, combaten la contaminación ambiental y el calentamiento global, además evitan la erosión del suelo y embellecen el paisaje, algunos más dan frutos, madera y otros son medicinales, todo esto y más nos dan los árboles, bueno sería que se les de la poda de formación correcta antes de que inicie la primavera, recuerden dejar la poda en manos de expertos.

