VIBREMOS POSITIVO

LO AFORTUNADOS QUE SOMOS

No es mentira que la gente con el tiempo se va volviendo más sabia, pero me he dado cuenta de que por lo menos yo y mucha de la gente con la que convivo diariamente en el último año, nos hemos vuelto además de más sabias, también mas tranquilos, mas racionales, mas pensativos y lo mas importante, hemos puesto nuestra atención en las cosas que realmente importan.

No se si sea a causa de la guerra, la situación mundial o de que ya estoy pasadito el cuarto piso, pero de un tiempo para acá valoro mucho más aquellas pequeñas cosas que antes daba por hecho y que desgraciadamente mucha gente no tiene la dicha de tener en su día a día. Por eso hoy que tengo la suerte de ser lo suficientemente madura e inteligente para darme cuenta de lo afortunada que soy quiero hacerles ver a todos ustedes lo que yo llamo DECÁLOGO DE LOS AFORTUNADOS para que valoremos lo que tenemos:

1 Tienes un techo donde llegar cada día en el que tu y tu familia estén seguros y puedan pasar la noche resguardados del frio, del calor, de las lluvias etc. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es tener un lugar donde vivir que nos proteja de lo que pueda suceder afuera pero no hay nada mas valioso que tener un hogar y compartirlo con los seres que mas amas en la vida. Algunos le llaman casa yo le llamo MI SANTUARIO.

2. Gozas de buena salud para poder ir a trabajar o estudiar cada día, la bendición mas grande del mundo es poder sentirnos sanos y fuertes para poder realizar nuestras actividades diarias que nos permiten salir adelante y superarnos para ser mejores cada día. Sin salud nunca lo podríamos lograr. Agradezcamos cada día que despertamos sanos, fuertes, pero lo mas importante, agradezcamos cada día que DESPERTAMOS ya que es un regalo que dios nos da cada mañana. Algunos lo llaman despertar yo lo llamo GRACIAS POR ESTAR VIVA.

3. Comes, Desayunas y Cenas cada día, siéntete privilegiado, hay mas gente de la que imaginamos, que no tiene esa suerte. Vivimos la vida quejándonos que, si estamos muy gordos, que,si estamos muy flacos, que lo que me dieron de comer no era lo que mas me gusta, sentémonos a pensar en el gran privilegio que tenemos ante nosotros cada vez que ponemos un plato de comida en nuestra mesa. Seamos consientes de que en muchas partes del mundo hay gente que no goza de este privilegio que muchos llaman comer y que yo llamo ALIMENTAR EL CUERPO Y EL ALMA.

4. Desear el bien a los demás, el hecho de que tengamos tiempo para desearle algo bueno a alguien que no conoces o que si conoces, es un privilegio y tiene que ver con tu paz interior, cualquier persona que esta en paz consigo mismo esta en paz con los demás y es capaz de desear lo mejor a su prójimo. Yo lo llamo BENDECIR SIN ESPERAR NADA A CAMBIO.

5. Tienes quien se preocupe por ti, ¿sabes cuánta gente esta sola en la vida? ¿Cuánta gente vive sin que alguien mas sepa si vive o no? Cuántas veces no nos molestamos porque nuestra mamá nos marca mil veces al día para saber que hacemos o si ya llegamos a nuestro destino o no, créanme, este en un privilegio y no una molestia, hay mucha gente que desaparece sin que nadie se de cuenta. Algunos lo llaman molestia yo lo llamo BENDICIÓN DE TENER GENTE QUE ME AMA.

6. Tienes sueños, metas cumplidas y razones para mejorar cada día, esas ganas de superarte, de vivir cada día al máximo, de lograr todo lo que te propones, ese ímpetu que muchos vemos como nuestro motor diario, hay gente que no lo tiene, hay quien ya perdió tantas cosas que también ya perdió esas ganas de salir, vivir, y superarse ya no tiene sueños ni metas ni éxitos y solo vive en automático esperando a ver que pasa. Agradezcamos cada día por esa fuerza que nos impulsa hacia adelante a ser las mejores versiones de nosotros mismos. Algunos lo llaman tener que trabajar; Yo lo llamo MI MOTOR DE VIDA.

Hoy me doy cuenta que las cosas más sencillas de la vida son las más importantes, pero también son las que menos valoramos porque damos por hecho que están con nosotros y siempre estarán; No señor, mientras yo escribo estas palabras hay miles de personas que no tienen nada ni lo mas indispensable para vivir la vida de la cual muchos nos quejamos, abramos los ojos, seamos agradecidos y vivamos como si no tuviéramos nada posiblemente así aprendemos a valorar lo afortunados que somos.

"Que afortunados somos los que podemos ver, caminar, sentir, VIVIR. Que afortunados somos los que no mendigamos para comer y tenemos un techo bajo el cual dormimos. No tenemos idea de lo bendecidos que somos".

