VIBREMOS POSITIVO

¿Y ESTE 2 DE JUNIO QUÉ?

Pues sí, una vez más estamos todos hartos de las elecciones, las campañas, las mentiras y tonterías que dicen los candidatos de todos los partidos, y ni se diga las barbaridades que hacen por tratar de asegurar nuestro voto; afirmaciones que todos sabemos que solo las dicen para aquellos ingenuos que no están al tanto de cosas tan obvias como las irregularidades en el metro o permisos chuecos para construir obras que solo los benefician a ellos.

Sin embargo, este domingo 2 de junio es el día más importante de los últimos y los próximos años para la historia de nuestro país y no nos queda más remedio que aceptar que esos son los candidatos que hay y entender que es obligatorio para todos salir a votar pues el futuro de nuestro país y de nuestros hijos depende de ello.

Con contundencia y con inteligencia. Con la claridad de que más allá de votar por un candidato, o por una coalición, lo que debemos hacer es votar a favor y en defensa de nuestra democracia. Esto lo escribiría sin importar qué partido estuviera en el poder (antes de que me empiecen a decir que dónde estaba cuando el PRI o el PAN gobernaban): porque para que una democracia sea saludable TIENE SIEMPRE que haber contrapesos.

Pero lo escribo hoy con más enjundia, porque el partido que hoy está en el poder y tiene la mayoría en la Cámara de Diputados (que es quién decide en qué se gasta el dinero de nuestros impuestos, es decir, nuestro dinero) nos ha comprobado una y otra vez que lo que menos les interesa somos nosotros, nuestro país y nuestro futuro. Su único y ciego compromiso es con su líder y pues estoy segura de que la mayoría de nosotros queremos tener un mejor país y no quedar bien con la persona que está hoy en el gobierno.

Estoy segura, pues me pasa igual, que están hasta el copete de todo este teatro electoral, y discúlpenme por no soltar el tema, pero para mí esto de vivir en el México en el que he crecido y trabajar para mejorarlo, en lugar de mandarlo a la prehistoria, es mi principal preocupación y ocupación como persona, como mamá, como ciudadana.

Así que no les voy a echar demasiado choro y me voy a limitar a, simplemente, enlistarles lo que para mí es lo más importante saber, escuchar, considerar y grabarnos en la cabeza para que este domingo no la vayamos a regar.

• No salgan de viaje, necesitamos estar todos en su lugar para ejercer nuestro derecho.

• Nada de que la playita o Valle, o una escapada a Cuerna; ¡Quédense en sus localidades y vayan a votar! ya luego se van a donde quieran, pero este fin, por el amor de dios quédense quietos y entiendan la gravedad de la situación.

• Los que si se tienen que mover de donde están son foráneos, lo ideal es regresar a su localidad a votar, pero si es imposible hacerlo, vayan lo más temprano que puedan a las casillas especiales ya que, por seguridad, solo tienen un cierto número de boletas y muy probablemente no alcancen para todos. Ojalá puedan hacer todo lo posible por regresar a su casa y votar y gracias por hacer el esfuerzo a todos aquellos que lo vayan a hacer desde donde sea que estén y a los que votaron desde el extranjero e hicieron sus trámites con tiempo. Prepárense y vayan a votar con tiempo. Con paciencia. Con calma.

• Denle permiso a sus empleados de ir a sus casas a votar; Si eso implica quedarse un fin de semana "sin ayuda" aunque tengan 10 hijos ¡háganlo! Les aseguro que no se van a morir por lavar trastes, que su casa esté patas pa'rriba o que tengan que hacer eso tan raro y extremo que es encargarse de sus escuincles y no poder salir a tomar el sábado en la noche.

Acérquenlos a información clara y valiosa, aliéntenlos a votar y libérenlos de sus actividades. Les recuerdo que el voto de cada persona cuenta igual que el suyo -sin importar el código postal- y que la era de la esclavitud ya se acabó, así que nada que "puedes ir pero te tendré que descontar el día".

• Si votas por una coalición: Puedes tachar las tres casillas de los tres partidos en coalición o solo uno. Las dos cosas se pueden. Sin embargo, para cuestión de las representaciones llamadas "plurinominales" es mejor tachar solo el partido al que estás apoyando en esa coalición. Ojo con no equivocarse de coalición, pónganse abusados.

• Dejen de decir "NO HAY MANERA DE QUE VOTE POR EL PRI, PAN O PRD"

Déjenme decirles esto: yo, en circunstancias normales, tampoco. Entiendo todos sus peros, sus enojos, sus rencores y, sobre todo, sus principios. Pero estas no son circunstancias normales, entonces, esta vez, nos toca votar no a favor de alguien sino en contra de un sistema que nadie, sin importar nuestras convicciones políticas, queremos vivir.

• Esta vez se trata de votar por aquella persona o coalición que tenga la mayor probabilidad de lograr un equilibrio de poderes en todos los ámbitos, pero especialmente en la Cámara de Diputados. Eso es lo que se llama #votoútil. Cada voto cuenta, tu voto cuenta; ¿Se imaginan si todos aplicamos la de "la neta un voto menos no pasa nada y entonces la verdad mejor me voy a Tulum el fin porque qué estrés"? Les contesto rapidito: nos lleva el tren a todos y rápido, tú voto SÍ puede hacer la diferencia.

• El tema del INE; Hoy en día, el Instituto Nacional Electoral es trágicamente de los pocos organismos autónomos que nos quedan y, por lo tanto, el ÚNICO que nos puede salvar. Sin él, las elecciones libres en este país se terminan y regresamos a la época de "los sistemas caídos" y todos sus secuaces, en otras palabras: adiós a la democracia y a las elecciones libres y transparentes. Lo primero que tenemos que hacer con el INE es CONFIAR en que funciona y funciona MUY bien. Segundo, dejar de compartir videos, noticias y chismes estúpidos en sus chats con las tías y las mamis, con teorías de conspiración y gente asegurando que ya se repartieron las boletas, los pulmones, y cualquier tipo de triquiñuelas. Tercero, defenderlo con uñas y dientes al día siguiente -y el día de la elección- porque sí, sí van a quererlo desacreditar y echar abajo y hacer todas las asquerosidades que se imaginen. Estén preparados. En redes. En la calle. En donde haga falta. Levanten la voz a favor del INE con #YoDefiendoalINE.

No sé qué va a pasar el 2 de junio ni quién va a ganar, aunque evidentemente habrá un período de tiempo en el que todos digan que ganaron porque así es México, pero lo que sí sé es que nos tenemos que morir en la raya y ojalá no nos tengamos que morir. Finalmente les quiero decir una vez más: ¡voten! ¡por favor voten! No votar, o anular tu voto… es votar por el partido en el poder. Punto. Si hay que votar por un pésimo candidato, pero es para quitar al de Morena (que lo más probable es que también sea otro pésimo candidato) háganlo. Después nos pondremos la pila para exigirles cuentas y hacer lo que haya que hacer para que los futuros candidatos de este país sean gente competente (empezando por formar a nuestros hijos como mejores ciudadanos e inspirarlos a hacer algo por este país).

Hoy, esto es lo que hay, y necesitamos asegurarnos de que siga llamándose democracia, aunque tenga muchas áreas que perfeccionar. ¡Venga mexicanos! Nuestro país nos necesita a todos y lo hacemos nosotros, no los gobernantes.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en instagram como @jorge_lpz, @vengavibremospositivo y @yad.rajamim, escribenos a [email protected]