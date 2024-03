VIBREMOS POSITIVO

PROHIBIDO SENTARSE CON LAS PIERNAS CRUZADAS

"Las damas se sientan con las piernas cruzadas", dicen manuales de buenas costumbres. Y por el contrario una mujer con las piernas abiertas es una amenaza para quienes tienen temor del cuerpo, de las sensaciones, de la libertad; sin embargo, para mi forma de ver, las piernas abiertas son las que suben escalones, dan zancadas y avanzan deprisa hacia las metas.

Y es que al hablar de piernas abiertas no estoy haciendo alusión a nada que tenga que ver con sexo, estoy hablando del derecho a las mujeres a hacer lo que se les dé la gana en cualquier ámbito, ciencia, política, deporte etc. Porque las piernas abiertas multiplican la vida, aminoran el miedo y nos devuelven el equilibrio que durante tantos años nos convencimos de otorgar a quienes decidieron por nosotras que teníamos que sentarnos con las piernas cruzadas, que seguro fueron los mismos que dijeron que calladitas nos vemos más bonitas.

Sí, una mujer con las piernas abiertas tiene bien colocados los pies en la tierra, física y metafóricamente, una mujer que tiene sus dos pies bien plantados en la tierra tiene menos posibilidades de caerse, de fracasar y de caer en el papel de víctima para ser la princesa necesitada de un príncipe que venga a rescatarla.

Yo sé que habrá quienes nada más lean el primer párrafo y decidan dejar de leer, pues como me atrevo a decir que una mujer debe de ir por la vida con las piernas abiertas, pero también estoy segura que habrá la gran mayoría que diga leyendo y que sí comprenderán la metáfora, habrá quienes me condenaran al infierno, quienes se intentaran convencer de que soy una mala persona, quienes me calificaran como masculina o incluso feminazi, quienes asegurarán que el libertinaje va a terminar con la decencia y con la raza humana, quienes me dirán que como mujer no las represento; es decir, quienes le echan la culpa a una mujer con las piernas abiertas de todos los males del mundo, sin entender que una mujer con las piernas abiertas en este caso no tiene nada que ver con sexo y sí tiene mucho que ver con ser libre de pensamiento, libre de ser y de hacer lo que quiera lo que pueda y lo que le sea posible para cambiar al mundo, que mucha falta le hace.

También habrá, como lo mencioné antes, quienes se sientan identificadas con mis palabras de aliento porque estoy segura de que más de una lo único que necesita es un empujoncito o un voto de confianza para llevar a la acción cualquier proyecto que tenga y que se esté frenando por miedo al que dirán, pues como una mujer pretende llevar a cabo eso que solo los hombres con las piernas bien abiertas pueden hacer. Quienes me felicitaron por escribir tan lindo, quienes me empezaron a seguir y mucho más.

Sin embargo, al margen de la ya conocida poca capacidad de análisis lectora de la mayoría de los participantes en las redes sociales, sí quiero aclarar uno de los puntos más importantes y malentendidos de los últimos años y que es el punto central de este escrito que hoy escribo para ustedes: ¿Qué es una mujer libre?

UNA MUJER LIBRE ES:

• Alguien que toma decisiones y asume con responsabilidad las consecuencias de esas decisiones.

• Alguien que no depende del amor de una pareja para saber qué es importante en el mundo.

• Alguien que no sufre por amor, que no quiere manipular ni cambiar al otro para ajustarlo a sus deseos.

• Alguien que va por la vida con lealtad y fidelidad hacia sí misma y hacia los demás.

• Alguien que vive sin culpas ni remordimientos por lo que hizo o dejó de hacer, porque en todos los casos hizo o dejó de hacer con convicción y conocimiento de causa.

• Alguien que es capaz de ofrecer disculpas por sus errores sin que eso signifique que se sienta inadecuada por haberlos cometido.

• Alguien que goza de su cuerpo, de su intelecto, de su sexo y tiene bien puesta la consciencia de que nadie más vive su vida ni calza en sus zapatos.

• Alguien que ama en libertad, a una o más personas, abrazando tanto las virtudes, como los defectos de los demás.

• Alguien que vive con tanta seguridad, autoestima y con el ego tan a raya que comparte en vez de rivalizar con otras mujeres.

Una vez dejando en claro lo que es y lo que representa una mujer libre, mi pregunta es: ¿Por qué no todos aquellos que nos piden sentarnos con las piernas cruzadas a ver lo que sucede a nuestro alrededor, mejor no abren los ojos y observan cómo conquistamos nuestro lugar en el mundo, con los pies bien plantados en la tierra, a veces en tacones, a veces en tenis de ejercicio, pero siempre firmes para hacer lo que nos venga en gana hacer?

