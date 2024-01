VIBREMOS POSITIVO

MUJERES EN RECLUSIÓN

¿Por qué ayudan a mujeres en las cárceles? ¿Qué no son mujeres que han cometido crímenes? ¿Por qué les dan apoyos a ellas en vez de otras personas que están en libertad? Son de las preguntas que nos hacen constantemente en Fundación Femmex y la respuesta tiene que ver con sororidad y el respeto de los derechos humanos de las personas.

En México hay 446 centros penitenciarios y sólo 11 son exclusivos para mujeres, el resto tienen una población mixta, ósea compartidos. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, el 5.7% de la población privada de la libertad en México son mujeres. Al ser la población masculina el 94% de la población total recluida; la infraestructura, la organización y el funcionamiento de los establecimientos de reclusión han girado en torno a las necesidades de los hombres. Y de esta población femenina, el 69% están en edad reproductiva, esto es de entre 19 y 39 años y como bien lo hemos platicado en este espacio, la menstruación llega independientemente del estatus jurídico de una mujer.

En nuestro paso por algunos reclusorios del país, nos hemos dado cuenta de que a las mujeres las visitan menos y esto tiene que ver con lo que reflexiona la doctora Lucía Núñez Rebolledo, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, que es que ellas se enfrentan a un control informal previo a que lleguen a la cárcel por parte de la sociedad y de las instituciones sociales: "Se ve mal que las mujeres sean criminales (…) No es acorde con su género que transgredan las normas, y esto es así porque se les disciplina desde la casa, es decir, en el hogar, en sus relaciones interpersonales. Una mujer que llega a cárcel es porque ha transgredido no solamente la norma, antes tuvo que haber transgredido el rol de género que se le asignó".

Y esto no solo afecta el animo y moral de la mujer privada de su libertad, si no que afecta también en los suministros de higiene personal con los que cuenta, ya que en su mayoría son suministrados por sus visitantes. La ENPOL señala que, en 2021, solamente el 29.8% de los insumos para la gestión menstrual (toallas sanitarias, etc.) son proporcionados por los centros penitenciarios. Esto quiere decir que ellas deben buscar adquirir los artículos por fuera, comprarlos al interior a precios hasta 3 veces superiores al mercado o pedir favores al interior del centro para poder obtenerlos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha enunciado distintas situaciones que enfrenta una mujer privada de su libertad en centros penitenciarios, como son: la falta de infraestructura exclusiva para mujeres, sobrepoblación y hacinamiento, prostitución, no separación de espacios entre hombres y mujeres, permanencia irregular de menores y la no protección de sus derechos a la educación y la salud, falta de servicios médicos adecuados, consumo de drogas y alcohol, no garantía de reinserción social, etcétera.

Aunado a esto, más de la mitad de las mujeres privadas de la libertad no tienen una sentencia y la mayoría se encuentran detenidas por delitos menores como el robo o la posesión de pequeñas cantidades de droga. Esto incrementa la sobrepoblación en las prisiones, en donde las deben compartir su celda y artículos de higiene personal con hasta 5 personas o más. En Fundación Femmex buscamos mejorar las condiciones de mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y nos ocupa apoyar a mujeres privadas de su libertad a cumplir sus condenas con condiciones de higiene y salud, a través de donar copas menstruales o toallas reusables, pláticas para explicar su uso y cuidados, así como artículos para su sanitización y limpieza. Sabemos que esto no es suficiente y que nuestro esfuerzo es muy pequeño aún, pero si más personas se involucran, si logramos incidir en políticas publicas que aseguren condiciones dignas para esta población, estaremos satisfechas.

