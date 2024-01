VIBREMOS POSITIVO

MAHEED (MENSTRUACIÓN EN ÁRABE)

Nuestro planeta es un lugar microscópico en el Universo, pero cuando lo pensamos desde nuestra pequeñez humana, es inmenso: tanta gente, tantos países como océanos que los divide, culturas, creencias e ideologías.

¿Cuántos mitos, leyendas e ideologías existen o han existido sobre la menstruación? Miles, sin duda y tal vez será imposible conocerlas todas. Pero hoy comparto, a modo cultural: menstruación y las normas islámicas que rigen a mujeres musulmanas en el mundo.

En Occidente estas normas parecerían sacadas de un libro de ciencia ficción, pero no olvidemos que éstas fueron hechas para una religión en específico y aplican exclusivamente a sus creyentes y exponerlas aquí tiene una finalidad informativa, y no implica estar de acuerdo con ellas. Estas normas dictan qué actos están o no permitidos para niñas, adolescentes y personas menstruantes del Islam, durante los 3 tipos de sangrado que experimentan: menstruación, sangrado posparto y metrorragia; ya que tienen que ver con aspectos importantes de la adoración, purificación, rezo y ayuno.

El Islam afirma que la sabiduría divina eximió a las mujeres de ciertas obligaciones religiosas durante su periodo de menstruación o puerperio, así que durante estos días hay varias prohibiciones:

1. No pueden hacer las oraciones obligatorias ni voluntarias porque se considera que están en estado impuro. Si su periodo inició al momento de una oración, deberán interrumpirla. Deben compensar todas las que no hayan podido hacer durante el sangrado.

2. No pueden ayunar. Ni durante el Ramadán (mes de ayuno, oración, reflexión y comunidad)??? o voluntario. Todas están obligadas a reponer los días no ayunados de Ramadán posteriormente, si no se hace, tendrán que donar dinero a los más necesitados.

3. No deben tocar el Corán (biblia islámica), ni leerlo en voz alta, ya que sólo los puros pueden hacerlo; pero sí pueden verlo y rezar en el silencio de su mente. Hay una excepción a esta regla, y es que todas aquellas que son maestras o alumnas que deban recitarlo, aunque estén menstruando, podrán tocarlo y leerlo en voz alta. Nota interesante: sí pueden tocar y leer un Corán traducido (es decir, en cualquier otro idioma que no sea el árabe).

4. En puerperio, deben dejar de rezar hasta por cuarenta días, a menos que el sangrado se detenga antes y reinicien sus prácticas habituales.

5. No pueden tener relaciones sexuales, pero sí otros tipos de intimidad que son permitidos. Es decir, no pueden tocar lo que está entre ombligo y rodilla, excepto a través de alguna barrera.

6. Tienen prohibido hacer la circunvalación alrededor de la Ka´aba (lugar más sagrado del musulmán…algo así como el vaticano para las personas de religión católica), ya que es pecado que lo hagan, independientemente si es obligatorio o voluntario. Podrán hacerlo hasta que se purifiquen, es decir, cuando termine su sangrado.

7. Y sin duda, tampoco deben asistir a la mezquita.

Cualquiera, sin excepción, debe tomar el baño ritual (gusl-haid) cuando el sangrado termina y antes de volver a rezar, compensar ayunos o restablecer relaciones sexuales plenas. Mientras dura el sangrado todas pueden bañarse regularmente; como tal, el gusl es un ritual específico que se hace al terminar de menstruar, con el fin de retomar las prácticas de adoración, es más un símbolo religioso.

Es interesante incluso que el Islam considere hasta las secreciones previas o posteriores al sangrado para determinar la "pureza de una mujer" durante su ciclo, y si podrá o no, participar activamente del culto de adoración. Por ejemplo, las secreciones antes del periodo no son parte del periodo, en especial si aparecen antes del tiempo habitual y sin los síntomas comunes como cólicos; entonces se considera que la mujer es "pura" y podrá realizar todos los puntos mencionados anteriormente.

Si el periodo menstrual de una mujer terminó, pero aún tiene secreciones blanquecinas, amarillentas o cafés; gotas o humedad, no se considera en estado de menstruación y, por lo tanto, puede rezar, ayunar o tener relaciones. Si la mujer tiene un periodo menstrual regular, cualquier sangrado después de eso se considerada "falsa menstruación", y debe realizar el baño ritual y retomar todas las prácticas religiosas. Cualquier sangrado anormal es considerado falsa menstruación, y podrá realizar todo.

Hay incluso otro tema relacionado con la menstruación que me parece magníficamente interesante. Y es que en el Islam, para que pueda efectuarse un divorcio, es necesario considerar el ciclo menstrual, como parte fundamental del momento para hacerlo. Es decir, es pecado que un hombre se divorcie de su mujer durante su ciclo, pero ¿por qué exactamente? Tiene que ver con el hecho del tiempo que le toma a ella estar en plena "pureza", porque en este estado ella tiene absoluta libertad de participar en su religiosidad; además que el hombre debe asegurarse que su próximamente ex mujer, pueda cumplir correctamente su iddah (tiempo que debe esperar una mujer para volverse a casar, ya sea por muerte de su esposo o divorcio), y los días que dure la menstruación no se contabilizan para el iddah. Si el divorcio se da inmediatamente después de haberse casado y no se consumó, la mujer no debe cumplir ningún iddah.

Una persona embarazada puede iniciar su iddah hasta que dé a luz; si no menstrúa porque llegó a la menopausia o sufrió una histerectomía, su iddah es de 3 meses a partir del suceso. Si la persona aún no tiene su menarquía, aplican los mismos 3 meses. Si la menstruación se detuvo por alguna razón (lactancia o enfermedad), debe esperar un año completo.

Y con esto último dicho, acerqué a ustedes algunas prácticas en Oriente Medio, confirmando una vez más que la menstruación se vive de mil maneras distintas alrededor de nuestro planeta. Impregnada siempre de creencias, ideologías y simbolismos que impactan de manera directa a quiénes la vivimos de primera mano. Creo muy particularmente que todas estas ideologías deberían superarse y resignificarse, sobre todo cuando con ellas perpetuamos la discriminación y disminuimos el valor de una mujer.

Hoy aprendimos de Oriente Medio, quedémonos con la esencia mística de sus simbolismos. Y reflexionemos sobre lo que en nuestro país sucede en torno a la menstruación.

